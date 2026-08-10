手機App廣告｜內地大叔景區影相遇20彈窗被迫放棄　網民批該整治

近日，一段短影片引發全網熱議：內地一位老人在景區想要拍攝風景，剛點開手機應用，層層的彈窗廣告立馬鋪滿螢幕，短短半分鐘就惡意跳轉了20餘次。



廣告的關閉按鈕設計得極小且隱蔽，老人慌亂操作下頻頻誤觸，折騰了有半小時不僅沒能拍下眼前景色，還在不知情中下載了好多款陌生軟件。

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不少網友看到影片後直言：「大爺忙活半個小時，下載了10個App。」還有網友表示：「惡意App真的得整治了，別說大爺了，就是我們用起來有時候也很麻煩。」

更有網友吐槽，繳納停車費、查看出行訊息等緊急時刻，彈窗突然佔據屏幕，讓人焦急萬分。這類刻意誘導誤觸的廣告如同手機裏的「數碼牛皮癬」，無孔不入、難以躲避。

廣告亂跳轉現象也引發了內地監管的重視，日前，中國工信部已針對App彈窗亂跳轉問題出台整治要求，督促網絡平台、手機廠商全面自查自糾，明令禁止靠高靈敏度「搖一搖」、隱蔽關閉按鈕等手段誤導用戶跳轉。

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工信部表示相關企業需要全面審核廣告彈窗樣式，搭建常態化巡查機制，一旦出現違規推送，將面臨約談、通報乃至應用下架等處罰。

根治彈窗騷擾不能只靠監管發力，需要多方協同發力。各大應用商店應當築牢上架審核第一道防線，加大違規軟件排查力度。

App運營企業更要摒棄短視牟利思維，回歸服務本質，在拍照、支付等核心使用時段減少廣告干擾。同時，子女也可提前幫長輩設定手機權限，開啟長輩簡易模式、關閉外部軟件安裝通道，降低誤觸風險。

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