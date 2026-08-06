食客擲錢落地埋單遭店員相同方式找贖　網紅力撐：老闆該獎¥5000

廣東雲浮一家夜宵店監控視頻在內地全網刷屏，一位白髮顧客結賬時故意將200元（人民幣，下同）現金丟在地上，店裏小夥撿錢後，找零也把零錢扔回對方腳邊。



汽車博主韓路看完視頻公開發聲，如果自己是店家，會獎勵這名服務員5000元。

無品白髮翁結賬時將錢丟到地上，後來年輕男服務員找贖時用同一方式回敬對方。機智舉動讓網友直呼解氣。（翻攝自微博）

遇食客侮辱 服務員以其人之道還治其人之身 解氣畫面曝：

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事情發生在8月3日晚上，幾名男子到露天大排檔吃完飯後結賬，白髮大爺掏出200元，沒有正常遞到服務員手中，刻意甩動幾下後直接扔在地面，擺明是想讓小夥彎腰撿錢，帶著明顯輕視的態度。

小夥當場愣住，沒有當場爭吵，還是彎腰把鈔票撿起來完成收銀流程。

等核算好消費、準備找零的時候，小夥沒有把零錢遞過去，復刻顧客剛才的動作，直接把零錢扔到大爺腳邊，做完轉身就走。大爺當場面露慍色，同行人員彎腰把零錢撿起，交給大爺。

視頻流出後，大量網友站在服務員這邊，都覺得花錢消費不代表可以不尊重服務從業者。

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韓路轉發這條視頻給出自己的看法，他本身也是正在裝修店面的飯館老闆，直言如果敢這麼羞辱我的服務員，那我支持這服務員做法，並且給飯館回擊保持了尊嚴，我再獎勵5000元。

汽車博主韓路發文力撐服務員。（翻攝自韓路微博）

在他看來，人與人之間平等是底線，商家不能為了生意，就讓員工無底線忍受羞辱。

這件事也引發大量討論，不少網友覺得小夥的回應克制又有態度，沒有動手吵架，只用對等方式表明立場；也有部分網友認為可以選擇溝通，不用同樣扔錢激化矛盾。

不管觀點如何，大家都達成統一共識：消費是平等交易，不能仗著花錢就輕視、刁難服務行業從業者，互相尊重才是相處基礎。

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