24歲日本遊客背誦《岳陽樓記》獲免費入景區：下一步是《蜀道難》
撰文：快科技
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為了能夠免費遊玩湖南岳陽樓景區，一位來自日本的24歲遊客拿出了十足的誠意，做了充足的準備。
近日，24歲的日本遊客內田大翔在湖南岳陽樓景區，全程用時約3分鐘流暢背完整篇《岳陽樓記》，最終以98分的成績達標，順利獲得景區免票資格。
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這已經不是他第一次挑戰中國景區的古文免票活動，今年2月他就曾以零失誤的滿分狀態背完全文《滕王閣序》，順利拿到免票資格遊覽滕王閣，當時相關視頻就在社交平台收穫了不少網友的誇讚。
內田大翔接受採訪時表示，此前挑戰背《滕王閣序》的時候，他斷斷續續花了一個月時間打磨記憶，這次準備《岳陽樓記》的效率更高，前後只花了一周就把全文吃透背熟，上一次拿到的是滿分100分，這次拿到98分他自己也很滿意。
他透露自己下一個目標就是拿下名篇《蜀道難》，不過目前還沒有敲定具體的準備計劃和出行時間，後續會根據自己的背誦進度靈活調整安排。
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現在內田大翔正在江蘇無錫停留，一邊遊覽當地的人文風光，一邊給自己運營的自媒體賬號拍攝相關內容，後續狀態合適的時候，他還是會按計劃出發，完成下一次古文免票挑戰。
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