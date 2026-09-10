金條騙案｜2華男扮特工騙八旬翁買25萬美元金條　金商代報警拉犯

美國華盛頓發生1宗涉及巨額黃金的詐騙案。2名華人男子假扮聯邦特工（Federal Agents），向1名八旬老翁訛稱其銀行帳戶牽涉違法案件，即將遭凍結，威脅他必須購買價值逾20萬美元（約156萬港元）的金條，再交由他們代為保管，否則帳戶資金將招致嚴重損失。



老翁受驚下準備完成交易，幸得黃金交易商察覺異樣及時報警，警方接報後埋伏成功拘捕2名疑犯，被控以二級金融欺詐罪。針對「金條騙局」，警方提醒民眾謹記5大防騙秘訣，包括拒撥陌生號碼、拒給電腦遙控權限、拒絕轉移資產，以及若帳戶異常時，要及時聯繫銀行或諮詢可信人士等。



疑犯恐嚇長者稱，其銀行帳戶已被捲入違法案件，將會招致嚴重損失。（AI生成圖片）

騙徒假冒特工恐嚇長者 逼買20萬美元金條

據當地警察局通報，這宗精心設計的騙局始於今年7月8日，2名華人男子假冒美國聯邦特工，透過電子郵件與電話頻繁聯繫85歲老翁，訛稱老翁銀行帳戶已被捲入違法案件，隨時會被當局凍結。

其後騙子進一步恐嚇老翁，聲稱如不購買金條交由他們代為保管、配合「調查」，銀行帳戶中的資金將面臨被竊或嚴重損失。老翁在恐慌之下信以為真，隨即按照指示前往黃金交易商處，準備購買價值近20萬美元的金條。

老翁購買黃金期間，交易商察覺到異樣而報警。（AI生成圖片）

金商警覺異樣報警 警方住宅埋伏拘2華人男子

老翁進行大額黃金交易時，機警的黃金交易商察覺事有蹊蹺，隨即提醒老翁，懷疑他正遭遇詐騙，並且代為報警。警方接獲報案後決定「將計就計」，派員潛伏於老翁家中，當2名疑犯前往受害人住宅準備收取金條時，當場被埋伏警員拘捕。

警方「將計就計」，潛伏於長者家中，伺機將2名騙徒拘捕。（AI生成圖片）

警方證實，被捕的2名疑犯分別為來自紐約州新鮮草原（Fresh Meadows, New York）的50歲男子林楚（Chu Lin），以及來自北卡羅來納州科尼利厄斯（Cornelius, North Carolina）的42歲男子程協安（Xiean Cheng），2人均是華人，被指控二級金融欺詐罪。

當2名疑犯前往受害人住宅準備收取金條時，當場被埋伏警員拘捕。。（AI生成圖片）

美國金條騙局猖獗 警方列5大防詐騙守則

近年冒充政府官員或執法機關的騙局在美國各地急劇上升。詐騙集團常以「帳戶異常」、「資產轉移保護」或「配合秘密調查」為由，誘使長者購買黃金、禮品卡或直接轉帳。警方提醒公眾切記以下5點，以防被騙：

華盛頓特區警方強調，美國聯邦特工或政府工作人員絕不會透過電話或電郵要求市民購買金條、轉移資產或交付現金。

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