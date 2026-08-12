乘搭港鐵不應作出猥褻行為。本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵車廂內有1對男女當眾作出不雅行為，其中穿吊帶背心、超短裙女子，坐在男子大腿上，男子則伸手進短裙內撫摸女子臀部，旁若無人，畫面令人咋舌。更有目擊者透露，該對男女上車前曾撫摸下體私處，直呼「真係好誇張」。



影片震撼網民，批評該對男女離譜，「黐X線」、「男人唔尊重個女人」、「好嘔心，有冇尊重過其他人」，呼籲報警處理，「公眾地方作出猥褻行為」。另有網民認出該對男女是「慣犯」，常在街上作出不雅行為，身份為外籍男子及華裔女子。



本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵車廂內有1對男女當眾作出不雅行為。（Threads@eliza._.823）

這也太誇張了吧！有香港女生於8月10日在Threads發布這段「港鐵男女不雅影片」，感嘆「我真係唔明我1個普通小市民，營營役役，老老實實，點解每日仲要睇埋呢啲嘢，我好崩潰，已經攰到頂唔順，放工搭地鐵都要睇咁嘅嘢，我真係好想喊，我已經有抑鬱症」。

影片直擊！港鐵男女車廂內作出不雅行為

從樓主上載影片看到，當時港鐵車廂座位坐滿乘客，中間位置有1名穿吊帶背心、黑絲（黑色絲襪）及超短裙的女子，坐在男子大腿上，男子則把右手從後放進女子短裙內，不斷有動作，似乎正撫摸女子臀部，女子則未見有顯著反抗動作。

1名穿吊帶背心、黑絲（黑色絲襪）及超短裙的女子，坐在男子大腿上，男子則把右手從後放進女子短裙內，不斷有動作。（Threads@eliza._.823）

1名穿吊帶背心、黑絲（黑色絲襪）及超短裙的女子，坐在男子大腿上，男子則把右手從後放進女子短裙內，不斷有動作。（Threads@eliza._.823）

1名穿吊帶背心、黑絲（黑色絲襪）及超短裙的女子，坐在男子大腿上，男子則把右手從後放進女子短裙內，不斷有動作。（Threads@eliza._.823）

目擊者認出男女是「慣犯」 身份曝光更誇張

影片於網絡廣泛流傳，有更多目擊者分享不同角度相片或影片，指該對男女上車前曾撫摸下體私處，「真係好誇張，未上地鐵前，直頭摷緊前面」。更有目擊者認出該對男女是「慣犯」，在街上走路時也會邊行邊伸手入裙摸臀部，「星期六喺尖沙咀都撞到佢哋，外籍人士加1個華裔女子」。

有更多目擊者分享不同角度相片或影片，指該對男女上車前曾撫摸下體私處。（Threads@cyleeeeeeeee）

有目擊者認出該對男女是「慣犯」，在街上走路時也會邊行邊伸手入裙摸臀部。（Threads@meanjerrr）

網民批離譜：有冇尊重過其他人？

網民看過影片震驚，斥責該對男女離譜，「道德淪亡」、「黐X線！男人唔尊重個女人」、「好嘔心。有冇尊重過其他人，包括俾佢摸緊個女仔？」。亦有網民呼籲報警處理，「我會影埋正面，跟住報警舉報」、「告佢公眾地方行為不儉」、「其實足夠報警，公眾地方作出猥褻行為」。

另有網民「錯重點」關注旁邊女子，「我好奇隔籬位女士當時係咩心態面對件事」，又笑言「跌咗部電話諗住執返，鐵路常見，只不過今次係俾條褲夾住，而事主亦都冇叫唔該開門」。

網民看過影片震驚，斥責該對男女離譜。（Threads@eliza._.823）

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

港鐵範圍作出不雅行為可罰款5,000元

而根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000元。

（Threads@eliza._.823）