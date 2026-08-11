深圳買樓｜11區最新樓價一覽　連升4個月　羅湖掛牌平均呎價¥4095

2026年已過大半，你的買房基金攢得怎麼樣了？雖然工資不變，但房價卻「時刻都在變化」，攻略君今天整理了深圳最新房價情況。



據相關新聞報道，7月深圳樓市延續上半年活躍態勢，當月全市新建商品住宅和二手住宅，累計網簽8324套，按年增長13.8%，國家統計局發布的房價指數顯示，深圳一、二手住宅銷售價格，已連續4個月按月上漲，深圳房地產市場呈現量增價穩的良好態勢。

示意圖（Unsplash@ダモ リ）

一個圖輯看清深圳各區最新二手樓價走勢：

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7月，深圳全市新建商品住宅網簽銷售3529套，按年增長32.7%。今年以來，「好房子」項目持續熱銷，開盤當日平均去化率在七成左右。

7月，深圳全市二手住宅網簽銷售4795套，按年增長3%，約佔商品住宅成交總量六成。二手房具備配套成熟、現房即住等優勢，選擇空間更廣、產品類型豐富，持續受到購房者青睞。今年以來，深圳二手住宅成交量逐步企穩，月成交量穩定在5000套左右。

在成交量保持穩定的同時，深圳二手房議價空間連續縮窄。樂有家監測數據顯示，目前深圳二手住宅平均議價空間降至9.01%，較2025年12月11.17%的高點累計收窄2.16個百分點，已連續7個月收窄。

今年以來，深圳商務公寓成交量價走勢平穩。1—7月，全市一、二手商務公寓網簽銷售近6978套，按年增長60.6%。業內人士表示，租金回報率逐漸成為購房者置業參考指標，不少公寓項目憑藉面積小、總價低、租賃流通快等優勢，吸引購房者入市。

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深圳最新房價

深圳二手房8月掛牌均價52337元/㎡（1平方米約為10.76平方呎），按月上月下跌0.05%，按年去年同期下跌5.54%

寶安區

寶安二手房8月掛牌均價 48107元/㎡

按月上月下跌0.09%

按年去年同期下跌7.05%



南山區

南山二手房8月掛牌均價78913元/㎡

按月上月上漲0.06%

按年去年同期下跌9.86%



龍華區：

龍華二手房8月掛牌均價48003元/㎡

按月上月下跌 0.17%

按年去年同期下跌4.55%



福田區：

福田二手房8月掛牌均價68226元/㎡

按月上月下跌0.03%

按年去年同期下跌6.83%



龍崗區：

龍崗二手房9月掛牌均價32174元/㎡

按月上月下跌0.07%

按年去年同期下跌9.67%



羅湖區：

羅湖二手房8月掛牌均價44077元/㎡

按月上月下跌0.14%

按年去年同期下跌5%



光明區：

光明二手房8月掛牌均價36446元/㎡

按月上月持平

按年去年同期下跌9.7%



坪山區：

坪山二手房8月掛牌均價25304元/㎡

按月上月下跌0.17%

按年去年同期下跌10.16%



鹽田區：

鹽田二手房8月掛牌均價36882元/㎡

按月上月上漲 0.2%

按年去年同期下跌2.6%



大鵬新區：

大鵬新區二手房8月掛牌均價22328元/㎡

按月上月上漲0.73%

按年去年同期下跌6.71%



以上資料來自安居客，僅供參考，以實際售價為準。樓價走勢圖非以公示均價為基準，僅參考



你覺得房價會繼續回升嗎？你會考慮趕緊先入手嗎？還是繼續等等看？

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