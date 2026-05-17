深圳南山「家居買手」獨居1200呎單位　三房兩廳擁180度無敵山景

這次讓我們走進買手家居主理人Harry的家。說起來挺巧的，訪問前幾天在工作的時候偶遇了Harry，他是家居買手（家居行業中負責‌商品選品的專家）店瓦特空間的主理人。性格爽朗風趣，大家都愛稱呼他為「熊貓叔叔」。這次作客他家，來看看家居買手主理人的家，長什麼樣。



家居買手店主理人的家

房子有180°無敵山景視野（ShenzhenLook提供）

180°無敵山景視野

房子位於大南山與小南山交界的荔林公園旁，三房兩廳，坐北朝南，樓層不算高，但擁有鬱鬱葱葱的山景。平日窩在家裏，開窗面朝一幅「山景畫」，這是他充電的地方。早上打開窗簾，迎接的是一片盈盈綠意，這裏有他最放鬆的樣子：

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卧房的設計稍顯混搭，主色調為灰白，1.8米的大床摸上去軟軟糯糯，很是治癒。飄窗也是他的「小卧室」，擺放着各式小物件，實錘他家居買手的身份是沒錯了。

客廳是最常待的地方，他把很多植物搬回家，這讓他很放鬆。陽台與窗外的公園目測就兩輛車的距離，夏天的時候還能看到果農在採摘荔枝。客廳沒有固定的空間分區，可以休息，可以工作，也可以收藏玩具。由於是家居買手的職業病，他會每兩個月調整一次客廳的佈局，朋友每次來都有新驚喜。

進門入口旁放置的木桌，擺放着Harry出門前的搭配小物件：香水、項鍊、眼鏡等，打造出屬於他的一處展示空間。

客廳放置了幾處關於鐘的擺設，有趣的是他們都停止了擺動。其實他是想把某些時刻通過這個分秒的關係，給記錄下來。沙發邊上的純白鐘錶桌子，每次坐着就會看到，它停留在下午五點半，某天的這個時候他作出了創業的決定。而掛在牆上的黑黃圓鍾，停止在了早上九點多一刻，這是他的對象向他表白的時刻。

次卧被設為衣帽間，打理得很是乾淨，兩邊懸掛的襯衣T恤，按花色、顏色區分開來。還有一面用來存放舊書的櫃子，留存着他小時候愛看的科學、童話故事書。

110㎡收藏了近百件玩具和手辦

身為家居店的主理人，本以為最讓他自豪的是家裏的傢俱，卻沒想到是家裏的玩具和手辦，目測有着近百件的收藏：各種熊貓的玩具、手辦、遊戲、香水……他把近4年來的所有收藏，填滿110平方米（約1184平方呎）的空間，均一個人獨享。

他說：

以前小時候跟外婆一起住，喜歡玩具但都不容易得到，現在，算是在圓小時候的願望了。

在Harry身上有種「反差萌」，身材魁梧的潮汕小夥，卻對熊貓公仔非常痴迷。源於以前被朋友調侃他為「熊貓」，便開始了對這個「象形物」的收藏。還有放在家中C位的兩個限量手辦，是來自MIMI創作者的禮物，目前還沒發售。他認為收藏的真正樂趣不在於貴和限量，那些收藏時心動的瞬間以及背後的故事，都是獨一無二的樂趣。

Harry的好物推薦

由於職業的緣故，家裏的物件多是從自己店裏選的。他挑選了以下幾件，分享給你。

這個星球造型的擴香石，是他的最愛之一。滴一滴，不到一分鐘房間的擴散感就很充分。

Cosmic Speculation擴香石（ShenzhenLook提供）

星空投影儀應該是很多女孩小時候的最愛，這款來自日本的品牌SEGA，與平常的投影儀稍顯不同，它不定時還有流星劃過。

SEGA星空投影儀（ShenzhenLook提供）

這是來自丹麥品牌Normann Copenhagen的保温壺，巧用幾何與色彩的碰撞，遠看像一個藝術品，實質卻是水壺。

尖叫設計Normann Copenhagen保温壺（ShenzhenLook提供）

他很愛自嘲自己有點「幼稚」外還是個「自戀」的人，家裏各處都放着他的自畫像。但我覺得，在這忙碌的生活之餘，時刻保持一個童真、悦己的心，挺好的。

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