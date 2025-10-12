深圳睇樓｜電台家居節目主持自己的家！用燈帶射燈照明的完美示範

家，是你生活的模樣。這次我們走進深圳電台飛揚971《創意生活家》主持人張鋭的家，看看繁忙工作之下的棲息之地，分享關於點亮生活的好物清單。



這次我們探訪的是主持人張鋭的家，剛進房子的時候，第一印象是「暖」。暖色調的燈光，素白的家居，空氣裏散發着悠悠的木質香。空間內幾乎不用主燈，多用燈帶和射燈，他希望讓光能照到四處角落。

關於下面這套房子，他覺得這裏是他的「綠色研究所」。

張鋭說，他最滿意的設計就是這個小飄窗，鋪滿了植物。（ShenzhenLOOK授權使用）

點圖放大看看電台節目《創意生活家》主持自己的家：

選房子的時候，他一眼相中這窗外的綠。室內窗戶均朝南，陽光通透，各處填滿了綠植：芍藥、蘭花……在近1300呎的空間裡，放置了數十件來自世界各地淘回來的好物：壁掛、木框、古董鐘……關於它們的來歷與身份，他還清晰記得。

張鋭的卧室，常年如一的整潔，被褥的邊角都能照顧到。落地窗內外有兩層，內是新裝的法式玻璃，雙重隔音。次卧室看似客房，但其實有著雙重身份：工作室和收藏室，擺放著他的許多私人珍藏。

張鋭說，他最滿意的設計就是那小飄窗，鋪滿了植物。實木製的坐板，更貼合人體體温。他平常喜歡在這裡看書，當陽光傾瀉下來，心皈依平靜。牀邊有一面影音牆，收納上百張他私人收藏和唱片公司寄來的CD：張信哲的《夢想》、劉家昌的《深情》......

多少珍貴收藏，在這裡都可以找到。

來自朋友贈送的日本泡桐木收納櫃，紋理通直，色澤素雅，邊角由銅邊拼接。藏格不多，主要用於放置書籍。地面是由實木和木皮混合構成的複合實木地板，每條長2米。劍麻地毯相對日式，由纖維編織而成，腳觸地的時候能感受到的劍麻原始的觸感。

客廳：温馨暖色調

客廳朝南，張鋭認為這能看到陽光斜打進最美的時候。即使颱風天，坐著靜觀綠葉浮動，是件挺幸福的事。掛在客廳牆上的柚木木雕是他在泰國旅行的所獲，木雕中央刻畫的是一朵綻放的蓮花，在泰國，這是福氣的象徵。地面一款看著「髒髒的」地毯，是他去土耳其收穫的民間藝術品之一。表面經過顏色分層漂染，編織絨毛觸感細緻。藏在廚房裡的雪櫃是郭敬明同款，在《拜託了冰箱》上也看過。一面嵌入式的雪櫃、烤箱……像是一扇門，方便且不佔空間，治癒強迫症。

好物推薦

「收藏」似乎成為內心的另一種獨白，小小的世界裡，藏著多元的故事。張鋭的家裡收藏了數十件生活好物，今天，他想分享8件給你。

THANIYA「泰國芳療品牌」

品牌來自泰國，外觀造型是充滿東南亞風味的花瓷，單從設計上就具有視覺療癒感。這款芳香蠟燭，採用天然配方，有種淡淡的奶油味，但不膩。 700泰銖左右就能買到，相對來說，還蠻划算的。

泰國的芳香蠟燭，高性價比居家好物（ShenzhenLOOK授權使用）

L'Objet「24k手工鍍金的香氛」

這款鳥籠香氛品牌來自意大利，其瓷器來自法國利摩日，外金邊是24K手工鍍金。香味整體偏香甜，尾調偏淡雅，有一絲淡奶油的味道，比較適合放房間。

來自意大利的烏龍香氛品牌，香味整體偏香甜（ShenzhenLOOK授權使用）

Rootsense「冰箱除臭蛋」

這款造型可愛的小蛋，用於放置在冰箱，可以釋放臭氧達到殺菌的效果，水果蔬菜的保鮮能力也更強。

造型可愛的小蛋，用於放置在冰箱，可以釋放臭氧達到殺菌的效果。（ShenzhenLOOK授權使用）

KitchenAid「重量級廚神」

據說這台機子還是張鋭特地從國外搬回來的，熱愛廚房料理的應該也看過它。均勻攪拌、搓揉麵團等都遊刃有餘。

KitchenAid料理機，用它均勻攪拌、搓揉麵團等都遊刃有餘。（ShenzhenLOOK授權使用）

Harborhouse「皮質酒桶」

這款印度產的皮質酒桶還是比較少見，編織的紋路，質感之餘又有種英倫復古感。

印度產的皮質酒桶比較少見，質感優良。（ShenzhenLOOK授權使用）

BUYDEEM「全自動速熱飲水器茶水機」

來自平日「懶喝水星人」的推薦，可直接接直飲水、過濾水等。智慧14段控温，可自行調節温度。放家裡不佔空間，隨處就來一杯。

可直接接直飲水、過濾水等。14段控温，可自行調節温度。（ShenzhenLOOK授權使用）

Boe「會播放照片的畫屏」

他買這個畫屏的初衷，是想把旅行的照片能時不時回味，對於方便和美觀來說，這個畫屏非常匹配。存入資料後即可播放，可自設螢光線和亮度。

這篇畫屏存入資料後即可播放，可自設螢光線和亮度。（ShenzhenLOOK授權使用）

Vornado「空氣循環扇」

他說往日坐窗邊看書時，一把空氣循環扇就夠了。採用渦輪對流技術，靜音效果也不錯，不會打擾他的安靜時分。

此風扇採用渦輪對流技術，靜音效果不錯（ShenzhenLOOK授權使用）

