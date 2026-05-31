收納師爆改深圳景田1012呎3房老單位　純白極簡風　內藏海量暗櫃

本期讓我們走進「收納師」童童的家。童童，主業MCN機構項目管理，副業「收納師」。她家給人的第一感覺就是乾乾淨淨，簡簡單單，所見即所需。「因為我家做了超多收納，我把雜物都收起來了。」



1012呎收納師的家

房子位於景田，三房兩廳，陽台外面是一個公園，視野非常開闊。天氣好的時候，還可以在這裏看一場夕陽。白窗、白紗、白牆、白櫃，白色，是童童家給人的第一印象。

它原來是一個20多年的老房子，格局不太符合我們的生活需求，這些都是後來拆了重新裝修。

童童的老房子在改造前的情況。（ShenzhenLOOK授權使用）

老單位爆改成極簡之家 卻暗藏大量收納空間：

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入戶玄關看起來平平無奇，其實是一整排收納櫃子。為了和家裏風格統一，櫃門都做成純白線條。除了收納，這排櫃子也很好地把電箱和路由器隱藏，沒有多餘的電線，家裏看起來更乾淨了。

洞洞板真的可以收納超多東西，大大小小有三四十件，而且都是些難放置的工具類，在我心裏算得上是收納王者了。

最好一開始就想好洞洞板放置的位置，包括大體形狀和是否有插座。如果形狀不規則，儘量劃分成多個規則單塊，這樣更省錢。「因為我家是小戶型，空間有所侷限沒辦法做衣帽間，但我本人又超愛買鞋，所以我把玄關一排拿來做成鞋櫃。」童童把每雙鞋拍照打印出來，粘在鞋盒上，再用小貼紙描述清楚裏面放置的鞋子，蠻實用的。

家裏的各個空間

童童家的客廳很簡單，一張沙發、一台電視、一個櫃子。「其實生活也不需要太多東西。」客廳有一扇拱形門，它的設計打破了傳統所講究的方正格局，圓潤的弧度，也讓整個空間活潑起來。「從拱形門看家，家也因此變得不一樣。特別是晚上的時候，透過拱門看廚房裏透出來的光，竟然有一絲神秘和朦朧美。」

我不想為了買東西而買東西，所以雖然計劃買四把椅子，但目前只碰到了喜歡的2把。如果有朋友們來我家聚餐，我便會去租幾把先回來用着。

意大利Cassina的飄帶椅，童童等了三個月才見到；而德國Thonet的Ton 18號椅，經典復古，也常常出現在一些咖啡館裏。餐廳的丹麥&tradition飛碟燈、卧室的意大利falkland牀頭吊燈、玄關的德國ingo maurer手套燈、客廳的法國serge mouile主燈，除了明裝和暗裝的筒燈外，童童家大概有10盞裝飾燈，每一盞都來自不同國家。

在我心裏，燈不僅是用來照明的，還能提升空間的整體氛圍。家裏的每一盞燈，都是我花很多時間挑選過的。

主卧有3個衣櫃，這個步入式衣櫃，裝的是水波紋玻璃門，從外面看起來就像一副油畫。童童將常穿的衣服，都放在這裏衣櫃裏。牀的對面，和步入式衣櫃的對面，是一整排的隱形衣櫃，用來收納一些秋冬衣物及配飾。「當時考慮到卧室只拿來休息，我們便犧牲了一點卧室面積，但幸好做了三個收納衣櫃，這樣卧室不至於太亂。」中古牀頭櫃，是這個卧室的小點綴，讓卧室兼具了實用性與美。

比對房子改造前的樣子：

多功能房收納着童童平時看的書籍，看展、逛博物館揹回來的小展件，還有朋友送的畫，可以說是家裏的一個藝術小角落。平時推拉門全開時，與餐廳客廳連成一體，擴大了空間。而如果有朋友來玩不夠住，關上門，也可以當一個獨立房間使用。

廚房的牆壁及灶台，用的我們吃日料時，盛放壽司的岩板材質，除了耐火耐高温，也更易清潔。童童也在廚房做了上下兩排收納櫃，除了必要的鍋具，其他的碗筷等，通通都收進櫃子裏。

43呎的衛生間，童童在乾濕分離上有她的小技巧，比如在浴室裏做大理石凸起的踏板，側面留一整條地漏，這樣下水會更快。在收納上，童童則入了長90m的科勒鏡櫃，不僅能收納很多東西，還能內置插排，實用美觀。

好物推薦

苔玉（ShenzhenLOOK授權使用）

「苔玉很好養活，價格不貴，而且也容易買到。高腳碗本來是用來盛放甜食的，卻意外跟它很搭。這樣買一株放在家裏，小小的綠色讓整個家有了活力。」

價格：30元（人民幣，下同）左右/一般花店就有

德國ingo maurer手套燈（ShenzhenLOOK授權使用）

「我很喜歡一些跟人體結構有關的物品，所以看到這個手套燈時，算是一下被擊中，拖朋友從德國幫我帶回來了。雖然ingo maurer是德國品牌，但卻打破我對德國嚴謹秩序的印象，它更像來自意大利，浪漫而具有想象力。」

價格：8000左右/需要找代購

裝飾畫框（ShenzhenLOOK授權使用）

「我很喜歡王菲，這是上次去看她演唱會附送的海報，被我一直摺疊夾在書裏。但我怕歲月侵蝕，摺痕不可逆，便去定做了畫框裝裱起來。這樣放在家裏，每天看到它也挺開心的。」

價格：網上可定製，價格按定製算。

風景畫立體書（ShenzhenLOOK授權使用）

「我以前很喜歡買立體書，只要把它打開，放在家裏也就成了一個裝飾品。比較推薦買風景類的立體書，色彩及層次豐富，更具有觀賞性。」

梵幾書櫃（ShenzhenLOOK授權使用）

「梵幾的設計師我很早就認識了，他們家的這個書櫃我也很早就種草了。他是有上次兩層，可以拆分開來買。下層還蠻適合收納書籍的，分很多小格，深度也夠。上面則可以擺點喜歡的裝飾品。」

感謝本期房主，童童。童童和她的先生還養了一隻小貓叫豬咪。

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