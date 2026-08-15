屯門公屋400呎光猛有露台！列特快公屋原因曝光　網民讚：好舒服

「特快公屋編配計劃」提供因各種原因受歡迎程度較低的單位，包括曾發生過命案，令許多公屋申請人卻步。本港1名女網民在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，自己和家人輪候公屋5年多，2025年獲派屯門湖景邨湖碧樓一個特快公屋4人單位，面積接近400呎，由審查到上樓只要5個月時間，目前已住了半年，大讚「好舒服」。她強調「特快唔一定係有問題」，住所被列入特快單位全因門口位不適合傷殘人士使用，「但其實有𨋢到，唔使行樓梯，同普通單位冇分別」。



樓主同時上載單位入住前影片，可見高層單位仍是清水樓，單位「四四方方」，陽光充足，行出露台望到海景，環境的確令人十分舒適。



入住前，高層單位仍是清水樓，單位「四四方方」，陽光充足。（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」影片截圖）

樓主建議考慮特快公屋單位

樓主建議其他公屋申請者「可以申請咗特快計劃先，再睇吓單位嘅列表」、「有興趣再上去實地考察，睇吓環境，就可以揀到心儀單位啦」，並祝願大家早日上樓。

單位有露台，十分開揚。（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」影片截圖）

單位開揚光猛 網民表示羨慕

帖文引來許多網民討論，不少人留言表示大感羨慕，「呢個單位好實用，你個海景真係好正喔」、「夠大、通爽、高、有晾曬衣服空間、實用」、「比中六合彩更正」、「好開揚仲有海景」。

樓主行出露台即望到海景，視野十分開揚。（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」影片截圖）

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）

其他報道：舊公屋優點多！獲派40年元朗舊邨宜親身視察 環境幾靚仔：勿秒拒

新落成公屋單位一直受輪候公屋人士青睞，但舊也有舊的好。有網民在社交平台分享有40年樓齡、娘家獲派的元朗朗屏邨環境照片，「仲keep到幾靚仔」，籲輪候人士見到「舊邨」時不要斷言拒絕，建議親身到場視察。帖文引起討論，有網民認為舊屋邨有3大優勢，包括間隔較大、配套完善及鄰里關係一般較好，卻又引起另一番爭論。



樓主大讚有40年樓齡的朗屏邨公共空間仍很「靚仔」。（fb群組「公屋討論區-香港facebook群組」）

樓主大讚有40年樓齡的朗屏邨公共空間仍很「靚仔」。（fb群組「公屋討論區-香港facebook群組」）

元朗朗屏邨屬「舊公屋」，但不少網民認為配套良好。（資料圖片）

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