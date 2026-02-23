全港最佳4大公屋邨？女生以交通商場校網分析排名：一定沒人反駁

香港有數以百萬市民住在公共屋邨，每條屋邨的位置樓齡皆不同，派到哪區很靠彩數！近日有女生發文評選心目中全港最佳的4大公屋邨，分別是樂富邨、橫頭磡邨、黃大仙上邨及黃大仙下邨，她從交通、康樂設施、購物場所及校網4個方面分析原因，揚言「一定沒有人反駁」。



帖文隨即引來網民熱議，有網民認同說「樂富邨某些樓落狗屎（落大雨）都唔驚，落街食嘢都唔使擔遮」、「啱啱搬到黃大仙下邨，交通真係冇得頂，去邊都方便！」，也有網民說「元州邨、長沙灣邨先最好，地鐵站一搭電梯上去就番到屋企樓下，大把通宵巴士，附近又多嘢食」。有網民就道破一切，指出「講多無謂，何謂最好？只要適合自己住就係最好」。



近日有女生發文評選心目中全港最佳的4大公屋邨——樂富邨、橫頭磡邨、黃大仙上邨及黃大仙下邨。（《點五步》劇照）

該女生於facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文表示，「經常有人講最佳公屋邨，所以有感而發，以下幾條邨，一定沒有人反駁」，分別是樂富邨、橫頭磡邨、黃大仙上邨及黃大仙下邨，樓主從4個方面講解原因。

哪4大公屋邨是全港最佳？

首先，交通方面，樓主指出，這4條公屋邨位於香港地圖的中心點，附近港鐵站非架空鐵路，出外不會受10號風球影響，又接近龍翔道、獅子山隧道及大老山隧道，認為「交通貫穿港九新界」。

女生從交通、康樂設施、購物場所及校網4個方面分析原因，揚言「一定沒有人反駁」。（《幻愛》劇照）

交通、康樂、購物場所、校網述原因

第二，康樂設施方面，樓主列舉出4個屋邨附近有摩士公園、聯合道公園、睦鄰街遊樂場、嗇色園、樂富公園及樂富遊樂場，認為「被多個公園包圍，提供了廉價嘅康體活動」。

第三，購物場所方面，樓主列舉出多個商場及街市，包括黃大仙中心南館、黃大仙中心北館、樂富廣場、樂富街市、大成街街市、宏暉中心，認為「方便居民購物」。

第四，校網方面，樓主指出，黃大仙區有27所小學，其中23所是官立／資助小學（官津小學），4所是直資／私立小學，位於樂富或附近的兩間小學聖博德學校及福德學校，學生於中學派位會被撥入九龍城區，樓主認為「學生有機會入到全九龍最好嘅九龍城校網或學校邨嘅中學」。

樓主指出，「最重要1點，因為依4條都係舊屋邨，單位面積會偏大」。圖為黃大仙下邨。（資料圖片）

樓主：這4條屋邨多土生土長香港人

樓主指出，「最重要1點，因為依4條都係舊屋邨，單位面積會偏大，同時會多土生土長嘅香港人」，相比下位於啟德的屋邨屬較新落成，「單位面積會細啲，基本上80%派咗畀新移民，土生土長嘅香港人係好少機會派啟德」。

樓主續說，「元州邨同石硤尾邨近深水埗，人流會複雜啲，而牛頭角上下邨的地鐵站係架空天橋，8號或以上風球，做服務性行業嗰啲，要焗搭的士」。

有網民就道破一切，指出「所謂的最佳屋邨真是因人而異，有的人喜歡交通方便，有的人喜歡近家人」。（《淪落人》劇照）

網民：所謂的最佳屋邨因人而異

有網民認同樓主表示，「本人居住樂富邨交通便利、購物便利，還有睇病更便利，有香港佛教醫院、橫頭磡政府診所，還有基督教堂等等」，有網民則說「黃下（黃大仙下邨）一定好過黃上（黃大仙上邨），有小巴有巴士總站，行去新蒲崗和大成街街市都近的，另又不須忍受黃大仙祠的煙火和人流。另一原因比樂富優勝，就是近龍翔道，巴士交通四通八達，直接接駁地鐵，也是主要的轉車位」。

有網民推選其他公屋邨，「富昌、榮昌、海達、海盈，統稱南昌四寶，如果中咗的犀利過中六合彩頭獎」、「其實大埔富善邨都好，起碼想去邊到都得，去踩單車又方便，燒嘢食行山可以入去大尾督，又有1個好大嘅海濱公園可以慢慢行，坐K17去火車站或B8返大陸又方便」。

有網民就指出「鹹魚青菜，各有所好」，「所謂的最佳屋邨真是因人而異，有的人喜歡交通方便，有的人喜歡近家人，而我喜歡不太多外人入邨，所以沒關係，大家喜歡自己住的地方就可」。

（facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）