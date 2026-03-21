1人首派屯門250呎公屋單位？網民疑惑安排　幸運兒解釋這2原因

許多港人都輪候公屋，包括長期病患人士。本港1名男子在網上表示，自己2019年申請1人單位，今年3月獲首派屯門安定邨定祥樓，每月租金1,213元，笑言「終於中獎啦，1,200蚊租有幾大？」。



大量網民留言恭喜，表示定祥樓單位最細都是約250呎，「恭喜樓主有自己安樂窩」、「放心，至少有200幾尺」、「咁平租，仲要咁大單位」，亦有人疑惑為何樓主獲派1個大約250呎單位，樓主解釋自己一來年紀大，二來「要洗腎」，有永久傷殘證，所以可能獲派較大單位。



樓主獲派屯門安定邨定祥樓1個單位，每月租金1,213元，公屋申請編號以「U」字開頭，代表非長者1人申請。（facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

獲派屯門安定邨定祥樓 月租$1,213

樓主在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載信件，顯示自己獲派屯門安定邨定祥樓1個單位，每月租金1,213元，公屋申請編號以「U」字開頭，代表非長者1人申請，樓主笑言「19年申請，終於中獎啦」，詢問若月租1,213元，單位面積多少。

大量網民留言恭喜

帖文引來許多網民留言，「大約250呎」、「250呎左右，安定邨好好住」、「恭喜晒，安定邨好方便」，但亦有人質疑為何樓主獲派1個大約250呎1人單位。

網民質疑為何樓主獲派1個大約250呎1人單位，樓主指自己年紀大，加上「要洗腎」，持有永久傷殘證，有機會因而獲派較大單位。（資料圖片）

樓主年紀大+洗腎 估計獲派較大單位

樓主解釋本身住在同區寶田邨，面積只有81呎，「過年前見主任」，今次是首派結果，自己年紀大，加上「要洗腎」，持有永久傷殘證，在公屋計分制下，自己有446分，有機會因而獲派較大單位。

（facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）