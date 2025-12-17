公屋女拍片嫌單位太細！目擊1幕更震驚　感恩：好彩看到深圳風景

【公屋／公屋申請／輪候】公屋難求，但獲派公屋也未必合意？本港網絡瘋傳影片，有獲派公屋的女住戶到單位實地視察，然而似乎與預想中的大小有落差，多次抱怨「原來咁細」，更被廚房震驚到。不過她感恩單位窗戶可看到遠方深圳市風景，大呼「好彩」。



影片引來熱議，不少網民認出疑似是上水寶石湖邨，又批評該女住戶「身在福中不知福」，「畀間豪宅你住好無？」、「嫌細唔好住囉」、「好多香港人住緊嗰啲劏房仲細啦」、「好彩可以望到深圳風景，咁點解唔直接住深圳？」。



本港網絡瘋傳影片，有獲派公屋的女住戶到單位實地視察，然而似乎與預想中的大小有落差，多次抱怨「原來咁細」。 （影片截圖）

公屋面積太細？本港Threads、Facebook群組近日流傳1段影片，指有獲派公屋的女住戶，帶同女童到單位實地視察，其間對單位評頭品足。

公屋女住戶拍片批評單位細 見廚房更震驚

影片長46秒，見到現場為高層單位，間格四正，裝潢新簇，光線充足，邊視察邊拍攝影片、略帶口音的女住戶形容「間屋……細細間」，女童則高呼「yeah」。女住戶之後逐一介紹大廳、廁所、廚房、窗景，其間走到廚房時，被眼前景物震驚，「嘩，原來廚房咁細，睇起就大，實際上好細」。

現場為高層單位，間格四正，裝潢新簇，光線充足。 （影片截圖）

女住戶逐一介紹大廳、廁所、廚房、窗景，其間走到廚房時，直呼「嘩，原來廚房咁細，睇起就大，實際上好細」。 （影片截圖）

感恩「好彩望到深圳市小風景」

雖然認為單位「太細」，但女住戶感恩可透過窗戶看到深圳風景，「好彩我哋可以望到出面深圳市小風景」。

女住戶感恩可透過窗戶看到深圳風景。 （影片截圖）

網民批身在福中不知福：嫌細唔好住囉

網民看過影片紛紛批評「身在福中不知福」，「淨係識嫌三嫌四」、「有要求請買私樓」、「畀間豪宅你住好唔好？」、「咁都話細？公屋計係大單位啦！」、「其實都唔算細啦，好多香港人住緊嗰啲劏房仲細啦」、「嫌細唔好住囉，又冇人迫佢一定要住！」、「嫌細就交返條鎖匙出嚟啦」、「好彩可以望到深圳風景，咁點解唔直接住深圳」。