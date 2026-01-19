輪候公屋近17年　女生首派獲漁灣邨問意見　網民恭喜：中咗六合彩

輪候公屋第一派已獲「靚單位」！有港女生輪候公屋差不多17年，近日終於收到房屋署首輪配房通知信，獲派柴灣漁灣邨漁進樓一人單位，她於網上發文詢問「第一派派到呢度好唔好？」，引來不少網民留言祝賀，「中咗頭獎你都唔知呀，恭喜晒！」、「中咗六合彩，漁進樓係新起，2020年入伙，超方便，恨死隔籬」、「港島新樓，買少見少」。



有港女生輪候公屋差不多17年，近日終於收到房屋署首輪配房通知信，獲派柴灣漁灣邨漁進樓一人單位，她於網上發文詢問「第一派派到呢度好唔好？」。（fb群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

該女生於facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文發相問道：「請問剛收到信，第一派派到呢度好唔好？同埋房署話需進行基本維修及小型修葺工程即係什麼意思？又有啲咩應該要注意？謝謝大家意見。」

輪候公屋近17年 女生獲派漁灣邨漁進樓

照片見到，她收到房屋署配房通知信，獲派柴灣漁灣邨漁進樓。她其後於留言區補充是一人單位，已輪候公屋差不多17年。

網民大讚樓主幸運，「漁灣邨緊係好住啦，有大型街市，周邊都係食肆、藥房，一應俱全」。（資料圖片）

網民大讚：漁灣邨緊係好住啦

帖文引來不少網民踴躍解答，指出「小型工程即係收咗返單位返嚟之後維修返」、「小型修葺工程即係有之前住戶嘅裝修留咗喺度，你可以留亦可以唔留」。

網民大讚樓主幸運，表示漁進樓是新樓，交通、社區設施配套完善，「漁灣邨緊係好住啦，有大型街市，周邊都係食肆、藥房，一應俱全，行遠小小食環署街市，環翠邨商場，連接天橋去地鐵站，交通配套設施成熟，自己去下睇下環境呀」、「最新係呢幢，得幾年樓，交通方便，街市近，學校又近」、「新樓，行去柴灣地鐵站都係5至10分鐘，好方便」、「漁進樓新樓，街坊多數搭（城巴）788/789，十零分鐘出金鐘/中環轉車」。

甚至有網民說，有機會坐擁海景景觀，「高層有機會望海景，我細佬高層嗰度就遠山墳景，海景都有，連走廊盡頭都可以睇到海景」。