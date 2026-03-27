新落成公屋單位一直受輪候公屋人士青睞，但舊也有舊的好。有網民在社交平台分享有40年樓齡、娘家獲派的元朗朗屏邨環境照片，「仲keep到幾靚仔」，籲輪候人士見到「舊邨」時不要斷言拒絕，建議親身到場視察。帖文引起討論，有網民認為舊屋邨有3大優勢，包括間隔較大、配套完善及鄰里關係一般較好，卻又卻起另一番爭論。



樓主大讚有40年樓齡的朗屏邨公共空間仍很「靚仔」。（fb群組「公屋討論區-香港facebook群組」）

40年樓齡朗屏邨「keep到幾靚仔」

樓主在facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」發帖，分享娘家獲派有40年樓齡的朗屏邨，照片所見，大廈走廊牆身和地下雖有年代感、升降機已出現鏽跡，但整體乾淨企理，而且空間非常闊落，「公共地方仲keep到幾靚仔」。

她提醒輪候公屋人士，「派到舊邨最好親身去睇下」，不必如此抗拒舊公屋而馬上拒絕編配，親身視察屋邨的各方面再作決定也不遲。

樓主大讚有40年樓齡的朗屏邨公共空間仍很「靚仔」。（fb群組「公屋討論區-香港facebook群組」）

網民大讚舊公屋有3大優勢

許多網民認同樓主，認為舊公屋有3大優勢是新樓不及的，包括鄰里關係、間隔更大及完善的配套，「舊屋邨鄰里關係一般較好」、「我都鍾意住舊屋邨，大家街坊好好」、「舊邨有人情味多啲，鄰居都好緊要」。而且舊公屋間隔一般較大及實用，「夠大好用，裝修好，外邊點舊話之佢啦」、「舊樓先至好，實用面積又大舊邨配套成熟」、「舊啲位反而好用，仲平租啲」、「朗屏而家有西鐵，其實方便啦」。

元朗朗屏邨屬「舊公屋」，但不少網民認為配套良好。（資料圖片）

不少人認同樓主，認為輪候人士獲編配舊樓時不應「秒拒」，「未睇就判刑，唔值得呀，反正都係咪就上去望下先，自己睇好過人哋話，我都係自己去睇過先決定要唔要」，但同時也要看看是哪條舊屋邨，「朗屏交通方便有得要點會唔要」、「試下畀啲交通唔方便嘅超級舊邨睇你要唔要」、「其實舊邨係case by case，唔係一刀切」。

網民分享照片，是一張關於公屋噪音問題的通告。（fb群組「公屋討論區-香港facebook群組」）

新樓舊樓以外 有好鄰居更重要

網民又提到除了新樓舊樓之別，還要考慮到有沒有遇到好鄰居，部份獲派或曾到訪「新公屋」的網民分享遇到的「惡鄰」，提及屋邨的噪音問題嚴重，甚至要出通告提醒，「我見過佢哋（鄰居）係用個無蓋嘅水桶裝住啲垃圾行一段距離再直接倒落公家大垃圾桶內，唔會話用個垃圾膠袋綁好先掉」、「其實好睇間管理公司做得好唔好，同埋附近嘅鄰居，派新樓但遇著啲成日敲嘢嘅鄰居，都住得唔開心」、「我上過去嗰啲新型公屋，全部都好似監倉式，出邊又唔可以擺嘢，靜英英，毫無生氣」。

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