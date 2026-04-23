世界最長蛇│網紋蟒頻現高雄　曾發現幼蛇　專家恐已建立野外族群

「世界最長蛇」網紋蟒近年在台灣高雄地區頻繁出沒，從2017年2月至今年4月，台灣爬行類動物保育協會累計至少發現19宗野外網紋蟒記錄，其中有2宗記錄是已在野外完成交配，產下受精卵，專家稱不排除網紋蟒已在台灣南部建立野外繁殖族群。



「世界最長蛇」網紋蟒，體長可達3-6米左右，無毒但兇猛。（Facebook@臺灣爬行類動物保育協會）

「世界最長蛇」網紋蟒體長可逾7米

網紋蟒（Reticulated Python）全身遍布複雜的網狀斑紋，無毒但兇猛，成年後一般長達3至6米，極少數可長達7米以上，是「世界最長蛇類」。網紋蟒主要棲息地在東南亞熱帶雨林、林地、草地及河流附近，屬夜行性生物，擅長攀爬以及游泳，被視為東南亞最具適應力的蛇類之一，是具有極強入侵潛力的物種，目前在美國佛羅里達、波多黎各等地，已有外來入侵的族群存在。

網紋蟒疑從寵物市場進入台灣

台灣爬行類動物保育協會與研究團隊指出，網紋蟒並非台灣原生物種，為了滿足寵物市場的需求，有相當數量的網紋蟒是以國際貿易的方式來到台灣。2017年5月1日起，台灣將網紋蟒列為「珍貴稀有保育類野生動物」，只能通過當地人工繁殖個體來繁殖流通，無法再進行合法的國際貿易。

2017年2月14日，高雄市燕巢區挖到1條網紋蟒，被收留3周後，該網紋蟒產下數顆受精卵。（台灣《自然保育季刊》圖片）

網紋蟒疑有族群的兩筆關鍵紀錄

2017年2月14日，高雄市燕巢區挖到1條網紋蟒，被收留3周後，該網紋蟒產下數顆受精卵。專家得知有關情況後指出，網紋蟒可能已經在高雄野外有族群。而在2024年9月19日，高雄典寶溪流域挖出1條網紋蟒，經測量體長為98厘米，推測是孵化約半年的幼蛇，這2筆關鍵的記錄，印證了專家指網紋蟒已有族群的推測。

2024年9月19日，高雄典寶溪流域挖出1條網紋蟒，經測量體長為98厘米，推測是孵化約半年的幼蛇。（台灣《自然保育季刊》）

網紋蟒族群正在逐漸成型

台灣爬行類動物保育協會與研究團隊於今年4月初在Fcebook專頁發表的研究報告指出，從2017年2月至今，高雄野外只發現了19筆網紋蟒的記錄，其中有10筆出現在典寶溪流域附近，可見具有高度的地緣關係。

緬甸蟒也是台灣玩家相當熱愛的大型蟒蛇，網紋蟒和緬甸蟒的飼養比例是3:7，飼養緬甸蟒的玩家明顯較多，但在同期的野外記錄中，發現緬甸蟒的記錄只有4筆，進一步驗證了網紋蟒已經在野外形成自然族群。

從2017年2月起在高雄野外發現了19筆網紋蟒的紀錄，其中有10筆出現在典寶溪流域附近。（台灣《自然保育季刊》）

網紋蟒在野外出現已經不是偶然事件

研究團隊指出，雖然沒有找到網紋蟒在野外繁殖的直接證據，即未曾發現網紋蟒正在產卵或孵蛋，但已經記錄到產卵前以及孵化後的個體。從目前已經掌握的資料來看，高雄地區出現的網紋蟒已經不是偶然事件，而是有發展成族群的趨勢。團隊指接下來要和政府、研究人員以及當地居民一起合作，收集更多相關證據，只有資訊公開和通報管道暢通的情況下，才能在保育、外來種管理和公共安全之間取得平衡，妥善處理這個逐漸成形的外來種議題。