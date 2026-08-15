九巴2女擺袋霸位佔空間！目擊者拍照公審　網民反籲：要坐咪出聲

乘搭公共交通工具時，切勿將個人物品霸佔座位「是常識吧」？本港有男生在Facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」發帖，表示日前乘搭九巴路線277E，當時坐在下層，見到1名女乘客將隨身袋放在旁邊空位，另1名坐在斜對面的女乘客則將放滿物品的環保袋放在腳下，個人物品霸佔了一定空間，令到其他人難以坐下該個空位，而她們各自另有背囊或物件放在自己的大腿上。



2名女乘客將隨身袋和環保袋放在座椅或腳下，並各自另有背囊或物件放在自己的大腿上。（Facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」圖片）

網民反而認為：你要坐咪開口叫佢哋拎開啲嘢囉

樓主批評「做人只要唔怕醜、夠自私、夠無恥，就會得到想要嘅嘢」，同時上載照片，並用表情圖案遮掩眾人容貌。帖文引來許多網民討論，但不少人認為該2名女乘客情有可原，「其實佢哋每人大脾都已經有一袋嘢，我覺得冇人坐，放嘢係唔緊要嘅，最緊要係人哋冇位嘅話，要畀返人坐」、「冇問題，有需要咪講一聲囉，冇人會唔讓」、「你要坐咪開口叫佢哋拎開啲嘢囉」。

網民認為「其實佢哋每人大脾都已經有一袋嘢，我覺得冇人坐，放嘢係唔緊要嘅，最緊要係人哋冇位嘅話，要畀返人坐」、「你要坐咪開口叫佢哋拎開啲嘢囉」。（《大叔的愛》劇照）

乘客個人物品 九巴有嚴格規定

根據九巴官方網站，參考自《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），及為閣下和其他乘客的安全及舒適着想，乘客嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。另外，乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為。

（Facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」）

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部份乘客攜帶比較大型隨身物品上車，應盡量避免阻礙其他人。Facebook群組「大埔人大埔谷」流傳１張照片，顯示１名中年女乘客坐在巴士上層第一排，並將行李篋放在旁邊通道，同時用左手緊按行李篋防止滾走。



目擊者匿名批評對方自私,，指當時正值下班繁忙時段，女乘客乘搭路線為72X，「拎個篋上上層，擺喺走廊頂住人」，質疑「如果上落嘅時候，個篋整到人，佢負唔負擔得起呀？」，建議對方親友「麻煩好好教育下佢」。



中年女乘客坐在巴士上層第一排，將行李篋放在旁邊通道，同時用左手緊按行李篋防止滾走。（Facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

許多人反駁樓主言論，「佢阻到邊個呢？」、「佢已經坐車頭，個篋唔係大，擺埋自己嗰邊又已經捉實咗，好心你就唔好咁多嘢講啦」。（《想見你》劇照）

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