九巴女乘客坐上層首排　捉行李篋防滾走　目擊者公審反遭網民鬧爆

部份乘客攜帶比較大型隨身物品上車，應盡量避免阻礙其他人。Facebook群組「大埔人大埔谷」流傳１張照片，顯示１名中年女乘客坐在巴士上層第一排，並將行李篋放在旁邊通道，同時用左手緊按行李篋防止滾走。



目擊者匿名批評對方自私,，指當時正值下班繁忙時段，女乘客乘搭路線為72X，「拎個篋上上層，擺喺走廊頂住人」，質疑「如果上落嘅時候，個篋整到人，佢負唔負擔得起呀？」，建議對方親友「麻煩好好教育下佢」。



中年女乘客坐在巴士上層第一排，將行李篋放在旁邊通道，同時用左手緊按行李篋防止滾走。（Facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

網民反駁樓主言論

帖文引來大量網民討論，許多人反駁樓主言論，「佢已經坐車頭，請問聲佢阻到邊個呢？」、「佢已經坐車頭，個篋唔係大，擺埋自己嗰邊又已經捉實咗，好心你就唔好咁多嘢講啦」、「人哋喺車頭前排，上落只是一下嘅事， 咁你都要詐型」、「咁樣諗嘢，真係每日每刻都會過得好辛苦，放過自己啦」。

許多人反駁樓主言論，「佢阻到邊個呢？」、「佢已經坐車頭，個篋唔係大，擺埋自己嗰邊又已經捉實咗，好心你就唔好咁多嘢講啦」。（《想見你》劇照）

九巴禁止乘客攜帶總重量超過5公斤物件上車

根據九巴官網，乘客嚴禁攜帶總體積超過十份之一立方米、總重量超過5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。

（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

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吸煙危害健康，更可能引起許多問題，但在不影響他人的情況下吸煙，是否十惡不赦呢？有網民在Facebook群組「大角咀人和事」匿名發帖，表示今年7月22日下午約5時30分，在海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊1名身穿順豐速運灰色制服的派件員，對方「完全無視手頭上的派件工作，擅離職守坐在手推車上，右手拿着點燃的香煙在法定禁煙區內吞雲吐霧，左手則悠閒地傾電話玩手機」，同時連名帶姓公開對方名字。



樓主表示，在大角咀海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊順豐速運派件員坐在路邊吸煙休息。（Facebook群組「大角咀人和事」圖片）

有網民指該名派件員身處露天位置，身邊又沒有其他人，但認為種情況不算過份，呼籲多加體諒。示意圖。（資料圖片）

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