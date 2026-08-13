解放軍台海一線東海飛龍特種部隊實訓曝光　精於跨海作戰一招制敵

撰文：中國新聞網
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【軍事】近期播出的融媒體片《制勝》，披露了解放軍特種部隊如何通過「無限逼近實戰」的嚴苛訓練，來鍛造「三棲能力兼備、全域全時能戰」的特戰尖刀。

據軍報介紹，這支被譽為「東海飛龍」的特戰勁旅，前身是1992年由原南京軍區組建的「飛龍」偵察兵特種大隊。

東海飛龍特戰隊員實戰畫面。（央視網）

更多中國特種部隊「東海飛龍」的實戰演訓畫面：

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作為部署台海一線的精鋭特戰力量，成立之初，其就被賦予「在威脅條件下執行高強度任務」的重要使命，演訓內容側重遠程奔襲、跨海作戰與「虎口拔牙」。

《制勝》援引特戰教員齊雪源的話稱：

「東海飛龍」的戰時任務就是深入敵後，面對數倍於己的敵人並一招制敵。

此前有報道稱，該部官兵曾遠赴無人島礁開展野外生存訓練。

當時，他們每人攜帶一壺淡水、3兩大米，卻要全副武裝地在島礁上完成越野、攀巖、泅渡等高強度演練，半道還遭遇颱風來襲。

糧食和淡水很快耗盡，前者就喝雨水或沙石過濾的海水，捕捉蛇鼠和尋找貝殼充飢。最終，特戰隊員們在風雨中堅持了6天6夜後安全返回。

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《制勝》雖未展現類似內容，卻帶給觀者更大的震撼——實彈訓練。

或許有人會說，部隊實彈打靶很正常啊，沒什麼稀奇的。但如果告訴你，「東海飛龍」是在「敵情不明」的戰術演練中，向參訓人員發放實彈呢？

特約觀察員王立羽指出，實彈射擊通常是朝預設無人靶標開火，而從片中可看到，「東海飛龍」的實彈演練被置於真人對抗環境中，模擬程度堪比真實戰場。

所以開訓前，齊雪源才會嚴肅提醒隊員們：

這遍要上實彈，大家不要誤傷，注意槍口。

當然，從使用空包彈到發射實彈，這一跨越絕非一蹴而就。

據齊雪源講，第一次參加實彈演練時，大家都有點懵圈，聽到對面槍響就以為是真子彈打過來，結果所有人匍匐前進了100多米沒敢起身。

而今，隨着膽量和意志在錘鍊中增強，特戰隊員們不僅適應了槍彈、爆破、戰傷救護「動真格」，還會上天入海，進行「低跳低開」傘降、水下潛航滲透等高難度課目訓練。

片中顯示，「東海飛龍」乘坐的運輸直升機飛行高度僅幾百米，這樣做目的就是通過超低空突防，大幅壓縮對手防空預警時間。

但不可否認此舉風險也很大，因為從開傘到着陸只有幾十秒時間，而且是在無地面標識、無指揮引導、無氣象保障的「三無」條件下完成。

該部實施的水下滲透訓練，更被各國軍界公認為特戰訓練最危險的課目之一。

東海飛龍特戰隊員進行潛航訓練。（央視網）

王立羽稱，在陌生海域潛水，既要應對洋流紊亂、能見度差等不利情況，還要承受巨大水壓衝擊。

數據顯示，人在水下10米即使不動，體能消耗也相當於陸地跑5公里。而為了隱蔽接敵，特種部隊訓練時不僅潛得更深，而且會潛航較長距離。

這點在《制勝》中也有展示：「東海飛龍」特戰隊員們穿戴專業潛水裝備，或藉助推進器「龍潛深淵」，或武裝泅渡從水下摸近「敵」灘頭發起突襲。

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