衣食住行樣樣齊！連登仔綜合6點讚住屯門好幸福：真係唔使點外求

住屯門就是人生贏家？有連登仔日前發文，指出屯門區6大優點，大讚區內從衣食住行到交通配套都相當完善，認為居民「真係唔使點外求」。帖文引來激辯，有網民認同樓主所言，更指出若不用經由常常「塞車」的屯門公路離開當區，「的確無敵，咩都有」。不過有人覺得樓主過份吹捧屯門，直指「商場以外嘅基建景觀真係好差」、「返工放工X到爆啦，一講起住屯門， 同事都好可憐我」。



有連登仔發文指出屯門6大優勢，認為住在屯門很幸福，大讚「真係唔使點外求」惹來熱議。（網上圖片）

連登仔列6大優點 讚住屯門好幸福：唔使點外求

有連登仔近日以「住屯門市中心係咪好幸福」為題發帖，並在帖文列出屯門區6大優點，認為區內從衣食住行到交通配套，甚至基建都非常完善，表示若然不是要相約朋友，「真係唔使離開屯門」，故大讚居住在屯門區「唔使點外求」。

1. 飲食

區內飲食選擇多，又有日本連鎖品牌如壽司郎；而夜生活亦相當精彩，市民想吃宵夜則可選擇到龍門居或紅橋。

區內有日本連鎖品牌食肆，如壽司郎。（示意圖／資料圖片）

2. 消閒娛樂

區內有4間戲院，分別為凱都戲院、巴倫紐（巴黎倫敦紐約米蘭戲院）、StageE、英皇戲院，亦有誠品書店，以及適合親子玩樂的Namco遊戲中心。

區內共有4間戲院，當中包括英皇戲院。（示意圖／資料圖片）

亦有適合親子玩樂的Namco遊戲中心。（示意圖／資料圖片）

3. 購物

區內有多個大型商場，居民購物選擇眾多，可以到Donki（驚安之殿堂）、GU、松本清、Muji、Ikea；大型超市方面則有一田和Aeon。

市民購物選擇眾多，有日式超市Donki（驚安之殿堂）。（示意圖／資料圖片）

購買衣物可到GU連鎖服飾店。（示意圖／資料圖片）

購買日常生活用品可到MUJI（無印良品）。（示意圖／資料圖片）

4. 基建齊全

除了醫院、幼稚園、小學，區內有不少Band 1 中學，亦有大學，又有靈灰安置所，可謂是「由生到死」包辦一條龍服務。

屯門區在曾咀設有靈灰安置所。（示意圖／資料圖片）

5. 交通地理優勢

屯門區接近機場和深圳，外遊和「北上」都非常方便。

6. 康樂與自然環境

區內有沙灘、燒烤場、行山徑、保齡球場、高爾夫球場，市民不用擔心沒有「假日好去處」。

帖文一出隨即引來網民討論，有人認同樓主所言，指屯門區的確配套完善，「其實唔錯，樓下西鐵方便，屯赤（屯赤隧道）去機場又快」、「B3巴士（搭）15分鐘到深圳灣」，弓大 搞笑地補充「在屯門結婚，您可以選擇前往位於新界屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓地下的屯門婚姻登記處」。

有留言認為屯門區唯一敗筆是「屯門公路（簡稱屯公）」，指若遇上繁忙時間或意外，將會「塞到瀨X」，不過只要留在區內活動則不成問題，「除咗出所謂市區遠之外，屯市係好好住」、「唔出屯門，唔使行屯公」、「平民嚟講，屯天元返工，退休的確無敵，咩都有」。

區內配套完善VS過份吹捧 惹網民激辯

惟有網民認為樓主所言甚誇，認為屯門不應被吹捧，「唔知醜，將軍澳笑而不語」、「其實你講嘅大部份都係商場內嘅商鋪，但商場以外嘅基建景觀真係好差」、「返工放工X到爆啦， 一星期返5日工，一講起住屯門，同事都好可憐我」、「屯門係生活配套完善，但未至於幸福啩？」、「遲啲屯門站唔再係屯馬綫總站，失去一定有位坐的特權」。

有網民認為屯門被過份吹捧，更擔心「遲啲屯門站唔再係屯馬綫總站，失去一定有位坐的特權」。（網上圖片）

相關文章：網民熱選「香港5大最伏地區」！將軍澳康城第3 屯門這區公認最差

【香港買樓邊區好？／買樓避伏】香港有18區，但買樓應該選哪一區？連登討論區近日熱議「全港最伏居住地區」，當中屯門掃管笏、大埔白石角、將軍澳日出康城、九龍東啟德等5大地區榜上有名，其中屯門掃管笏、更是公認的「伏中之伏」。



不過也有網民認為，買樓居住最重要是自己住得舒服，「想乜都有咪畀多啲錢，買樓自己諗」。



香港有18區，但買樓應該要選哪一區？（資料圖片）

香港這區公認居住環境最差？有網民在連登討論區以「掃管笏、白石角、跑步區（九龍東啟德）」是否近年3大伏區？」為題發文，討論「香港最伏地區」，並「拋磚引玉」列出屯門掃管笏、大埔白石角及九龍東啟德2大問題，包括「無交通」、「無配套」，直指「要乜無乜，有冇新區伏過佢哋？」。

網民熱議「香港5大伏區」！屯門掃管笏公認「伏中之伏」

帖文引來網民激辯「香港最伏地區」誰屬。《香港01》根據網民意見，綜合出「香港5大伏區」，除了屯門掃管笏、大埔白石角和九龍東啟德，將軍澳康城及西貢西沙都榜上有名，主要因為「交通」和「社區配套」不足，當中屯門掃管笏是公認的「伏中之伏」。

香港最伏地區第5名：九龍東啟德（網民稱「跑步區」）

香港最伏地區第5名：九龍東啟德。（資料圖片）

香港最伏地區第5名：九龍東啟德。（資料圖片）

網民指出，「跑步區衰極叫市區」、「跑步區起碼firm會有鐵（港鐵站）」。

香港最伏地區第4名：大埔白石角

香港最伏地區第4名：大埔白石角。（資料圖片）

香港最伏地區第4名：大埔白石角。（資料圖片）

網民表示，「（最伏地區）有排都未輪到白石角，成條海旁環境清幽，旁邊中大，大把學生不缺租客，20分鐘shuttle 已經出到沙田，北上坐幾個站已經到，地鐵站又準備起」、「白石角而家喺垃圾，不過之後有地鐵站就唔同講法」。

香港最伏地區第3名：將軍澳康城

香港最伏地區第3名：將軍澳康城。（資料圖片）

香港最伏地區第3名：將軍澳康城。（資料圖片）

網民認為「康城呢個地方都唔使幻想會有咩新發展」、「大方向都係發展北部都會區，仲住西貢，康城嗰頭注定食唔到紅利」。不過有網民辯護，「康城點都叫鐵路盤又新又全私樓，九龍同港島康城贏晒啦」、「康城衰極都叫有個商場同半條鐵，點都唔伏得過白石角」。

香港最伏地區第2名：西貢西沙

香港最伏地區第2名：西貢西沙。（資料圖片）

香港最伏地區第2名：西貢西沙。（資料圖片）

網民指出，「西沙唔使幻想會有咩新發展」、「西沙最X伏，交通問題死症嚟」。不過也有網民認為西沙以樓價來說未算「最伏」，「西沙頭幾期，一手全新樓先萬1至萬2蚊，隔涉冇交通少配套呢啲已經打晒入個價錢度，萬4都追貨嗰班，我認同係伏」。

香港最伏地區第1名：屯門掃管笏

香港最伏地區第1名：屯門掃管笏。（資料圖片）

香港最伏地區第1名：屯門掃管笏。（資料圖片）

網民對屯門掃管笏的評論相當尖銳，「掃管笏伏中之最，似深井青龍頭長期低水永不翻身」、「掃管笏實至名歸，一堆新樓1萬唔夠尺」、「掃管芴X夠車位咩」、「掃管笏全港最伏，基本上永不超生」。

網民：最重要自己住得舒服

然而亦有網民認為，買樓居住最重要是自己住得舒服，沒有所謂「最伏」地區，「又要新樓，又要啱價，咁實係遠，想近啲咪舊樓，想乜都有咪畀多啲錢」。

（連登討論區）