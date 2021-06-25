住厭市區搬入西貢好後悔　返工塞足1小時出彩虹　街坊：慘過屯門

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-25 14:00

陽光海灘，遠離煩囂，可能是大眾對西貢的印象，走在市中心街頭都有度假的感覺。不過有街坊則發文訴苦，直指後悔搬入西貢，不但假日多人，塞車更是每日返工的常態，試過塞足1小時才到達彩虹，令樓主感到困擾。

有街坊則發文訴苦，直指後悔搬入西貢，不但假日多人，塞車更是每日返工的常態。（資料圖片）

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該居民在香港討論區以「好後悔搬咗入西貢住」為題發文，稱去年因住厭市區，朋友推薦「西貢幾好住」，而且自己又會駕車，認為可解決交通不方便的問題，因而搬入西貢市中心居住。樓主指市中心的確方便，有超市和餐廳，跟市區分別不大，但假期則較多遊人。

▼今年勞動節下西貢情況▼

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五一勞動節｜西貢逼爆 巴士排長龍 塞車一句鐘 船家生意增

不過，樓主表示最大問題是返工時間遇上車禍或塞車，初時會經大圍出市區，「反正都係自己揸車」，惟西沙公路正做擴闊工程，很多泥頭車出出入入，大家見到只好慢駛，「所以基本上都係半塞半行咁，一唔小心又炒車，又塞」。他其後轉行西貢公路出南圍入彩虹，不料更易塞車，試過「塞死喺條路唔多成個鐘先出到去」。

樓主不禁慨嘆「住西貢真係唔好貪方便」，奉勸不要住在市中心，「寧願住喺西貢頭尾啲村屋好過」。

帖文引起同樣住在西貢的網民共鳴，直言返工放工都要塞西貢公路，慘過屯門出市區，又指「住西貢返工就預咗塞」，而且假日交通同樣繁忙，「真係唔使諗出門及返屋企」，除了享受退休生活，搬入西貢市中心確實不智。不過亦有人認為西貢環境舒適，放假在海邊喝茶，到碼頭買海鮮，「有好有唔好，視乎怎取捨」。

網民點評住西貢好唔好▼▼▼

有網民早前表示，最近有朋友搬屋，本以為他搬大屋方便上班，未料對方只打算在港島租住單人小套房。樓主困惑地指，朋友的家人居於新界西豪宅，也有另1個單位出租，他大可收回單位自住或與家人同住，惟友人後來解釋租屋的原因▼▼▼

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對於大西北居民來說，每朝返工都充滿血淚，特別遇上屯門公路塞車狀況，難免令人絕望。有屯門人曾發起「一人一個改善屯公塞車方法」，大家都發揮創意踴躍獻計▼▼▼

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