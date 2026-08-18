申公屋5口家見主任　$5萬入數被當收入　散工：2個月人工+代買料

公屋是珍貴的社會資源，房署當然要嚴格查核申請人資料，以確保安排給有需要人士入住。有男子於6月30日在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」用簡體字發帖，表示與妻子育有3名小孩，「3個小朋友讀書，太太無工作」，自己做散工，收入buwdi（拼音生造詞，意指「不穩定」），一家五口正申請公屋。



今年5月初，他們突然接獲通知要與房屋署主任見面，並且進行資產審查，「之前一直沒有準備好，然後當時要提交資料，要銀行月結單之類」，最麻煩的是樓主5月的月結單，有一筆5萬元款項入數，「這個金額大約是之前2個月的人工和代買材料的錢」，主任見狀即當作收入，樓主擔心會影響申請結果。



樓主表示銀行5月的月結單有一筆5萬元款項入數，「這個金額大約是之前2個月的人工和代買材料的錢」，主任即當作收入，樓主擔心影響申請結果。（示意圖/資料圖片/鄭子峰攝/非當事人）

網民：解釋唔到就一律當係收入

帖文引來許多網民討論，「2個月的人工和代買材料錢，有冇證明先？」、「有冇公司印或者開手寫單嘅人簽名？解釋唔到就一律當係收入」、「房屋署好嚴，所有嘢要好清楚」、「有單據咪得囉，咩都要事前準備㗎啦」、「金額大細都最好有單有據啦，其實明知自己排緊公屋，呢啲簡單嘢要隨時準備好」、「做足功課先啦」、「半年後再砌靚啲條數上訴啦」。

5人家庭每月入息限額40,150元

根據房署官方網站，5人家庭每月入息限額是40,150元，資產淨值限額則是675,000元。如果樓主該5萬元是2個月人工和代買材料金錢，如能提供相關證明，未必會超出房署規定。

樓主和妻子育有3名小孩，「3個小朋友讀書，太太無工作」，自己做散工，收入不穩定，一家五口正申請公屋。（AI生成圖片）

公屋申請指引列明逾時工作收入計入息

另外，房署公屋申請指引寫明，入息及資產淨值計算中的受僱薪金，除了每月的固定收入外，逾時工作收入亦須計算在內。其他項目包括生活津貼、花紅或佣金、其他津貼或獎金、年終雙薪、年終花紅、其他年終酬金等，全部都需計算。

6個月至2年內可提出恢復申請公屋

另外，已獲登記的申請，若因家庭入息或資產淨值超出限額而被取消，日後如因家庭狀況有所改變而再次符合要求，房屋署可考慮恢復其申請。然而，凡要求恢復申請的人士，必須在其申請首次被取消日期起計6個月後至2年內提出，否則不予考慮。其恢復申請的要求，如在審核後仍然超額，則必須在該次被拒絕恢復申請日期起計6個月後至該申請首次被取消的兩年內，才可再次提出要求。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）

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申請公屋的入息限制有嚴格規定，一旦超出就無法獲派單位。本港有網民在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，最近收到房署主任通知邀請面談，自己是3人家庭，「但兩公婆返工超出一倍入息」，詢問「可以點做保住個機會」。



公屋3人家庭的每月入息及資產限額，分別是25,870元和521,000元。（資料圖片）

網民建議樓主家庭其中1人辭職，等待半年後再見主任。（AI生成圖片）

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