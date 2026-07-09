缺德！石排灣邨公屋戶高空亂棄已使用安全套　被掛外牆石壆勁嘔心

空襲安全套！有住在香港仔石排灣邨的街坊在網上群組發文，指遇樓主缺德住戶先是丟棄安全套包裝，之後又將已使用的安全套直接棄出窗外，跌在她上層單位外牆石壆，但從她單位向上望出剛好看見安全套，而該處正是她晾掛衣物位置，家中亦有小朋友，向管理處反映被回覆「好難知道具體係邊一層」，只能幫忙清走垃圾，張貼通告並加強巡樓。樓主無辦法下在網上發文，呼籲涉事住戶「麻煩扔落垃圾桶啊」。



事件引來網民狠斥離譜，「包裝都算……用過嘅都咁樣（掉）又真係PX咗啲」、「係唔係『偷食』（連）垃圾桶都唔敢掉」。



香港仔石排灣邨有住戶亂棄已使用安全套。（「fb@石排灣街坊吹水會 」圖片）

有住在石排灣邨碧銀樓高層住戶指，樓上鄰居亂棄安全套包裝。（「fb@石排灣街坊吹水會 」圖片）

石排灣邨公屋戶 窗外棄置安全套包裝+已使用安全套

該女街坊於周二（7月7日）在facebook群組「石排灣街坊吹水會」發帖，指她住在香港仔石排灣邨碧銀樓高層單位，5月初已經發現有安全套包裝袋跌落在其家中窗口外，之後一段時間全家都未有人逗留家中，至日前回家發現冷氣機窗台位置竟然出現1個安全套，遂崩潰表示：「救命啊！點解可以咁無公德心！」。

已使用安全套被掛樓下單位外牆石壆

從樓主上傳照片可見，最初有1個已被撕掉的安全套包裝跌下在其單位外牆的窗台，亂拋垃圾行為本就離譜，但另外2張照片顯示，未知是否同一單位住戶，之後竟然將已使用的安全套直接棄出窗外，最終跌在樓主上層單位窗外。

樓主指，從她單位向上望出剛好看見安全套，而該處正是她晾掛衣物位置，家中亦有小朋友，擔憂會被對方看見，故懇求涉事住戶「可唔可以麻煩扔落垃圾桶啊，唔該晒啊！」。

未知是否同一單位住戶，將已使用的安全套丟出窗外，跌在樓主上層窗外石壆。（「fb@石排灣街坊吹水會 」圖片）

網民狠斥無品 猜測「偷食」急忙毁證

許多網民批評涉事住戶行為嘔心兼無品，「咁離譜嘅人都有」、「包裝都算……用過嘅都咁樣（掉）又真係PX咗啲」、「我家姐直情（係）晾衫架，係人哋用完新鮮拋落嚟，好彩冇衫喺到，房署叫阿姐上嚟清咗就算」、「做乜唔揼喺自己個垃圾桶？驚俾屋企人知」、「係唔係『偷食』（連）垃圾桶都唔敢掉」、「罪證，太心急要銷毁」，又笑稱「充滿活力的屋邨」、「daddy唔好抌低我呀」。

有人指出樓主既然是住在高層，已經大大縮小範圍，「你住得咁高，樓上有幾多戶，勁易捉到」、「有冇咁好彩連跌幾層落你度呀？通常都係上一層，下次直接上上一層拍門問佢」，但有留言覺得要慶幸，「佢冇手尾得嚟又好有手尾喎，打咗個結先掉出街」、「樂觀啲睇，佢都叫有包好先掉落街」、「如果唔係漏到周圍都係」。

樓主向管理處反映 獲回覆：好難具體知係邊一層

樓主事後回覆網民，指她已即時向管理處反映，但無奈稱「主任回覆話好難知道具體係邊一層」，之後只能請清潔工幫忙清走，並張貼通告以及加強巡樓，她認為「等於做唔到嘢」，只好在網上發文，「希望事主可以見到收斂下」。

根據屋邨管理扣分制，亂拋垃圾行為可被扣減7分。（示意圖／資料圖片）

屋邨管理扣分制下 亂拋垃圾可被扣減7分

根據屋邨管理扣分制，涵蓋30項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分，如公屋或中轉屋住戶，在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止，而當中所涵蓋的亂拋垃圾，初犯者書面警告無效後，在2年警告有效期內再犯，則可被扣減7分。

相關文章：空襲衛生巾？疑沾經血M巾遺公屋地面 網民猜高空擲物：核突報警

女士們每月要承受「大姨媽」到訪確實難頂，但謹記切勿故亂棄置衛生巾！日前有港男於社交平台發文，發現有公屋住戶疑似高空擲物，將已經使用、沾血的衛生巾扔出窗外，導致衛生巾被遺留地面，他路過時目睹不禁爆粗斥「黐X線」。有網民批評亂棄衛生巾人士缺德，「乜X嘢事呀，咁低質素嘅」、「Bra（胸圍），Underwear（內褲）我當佢俾風吹落街，但姨媽巾真係搞唔掂」，亦有人建議主報警。



有公居住戶疑高空投擲衛生巾，途經港男見地面遺沾血M巾怒斥「黐X線」。（「threads＠_anson.1202」圖片）

公屋戶疑高空棄置「沾血衛生巾」 目擊港男怒斥：黐X線

該港男在threads帳號「_anson.1202」發帖，直斥「黐X線」。從他上傳照片所見，現場相信為某公共屋邨範圍，地面離奇出現1塊疑似已使用、且帶有血跡的衛生巾。樓主途經上址見狀崩潰稱「以為有啲女人花灑X屙到周地都係已經算核突」，又估計是有人高空亂棄衛生巾，故斥「成塊M巾掉出街係乜X嘢事」。

公屋地面離奇出現1塊疑似沾血的衛生巾。（「threads＠_anson.1202」圖片）

網民斥嘔心：咁低質素嘅

帖文惹來網民驚呼嘔心，「真係好恐怖」、「乜X嘢事呀，咁低質素嘅」、「你仲夠薑影相，合埋眼行過算啦」、「Bra（胸圍），Underwear（內褲）我當佢俾風吹落街，但姨媽巾真係搞唔掂」、「係咪每座樓都有呢啲女人？我（住）嗰座有個女人又係咁，每日都掉（嘢）落街」。

估計涉高空擲物 網民建議報警

有留言估計涉及高空擲物，因而建議樓主報警，「可能係從天而降」、「如果係高空擲物，中獎嗰個人都幾好彩」、「以前啲舊屋村成日見到」。有「苦主」甚至分享類似經歷，「我廚房嗰邊個窗裝咗晾衫架，成日都有M巾掉落嚟，差啲想攞住上門滴血認親」、「我呢邊用過嘅廁紙、胸圍、底褲都見過」。

（facebook「石排灣街坊吹水會 」）