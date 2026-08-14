千葉暴雨｜2女子水中跳舞拍TikTok片　笑喊：一起嗨　遭全網圍攻

千葉縣遭逢破紀錄強雨侵襲，整個城市瞬間淹成汪洋。暴雨導致當地交通大亂，多輛私家車在水中死火甚至直接遭淹沒，甚至因此造成多人傷亡，居民亦苦不堪言。在民眾忙於避難與救災之際，網上瘋傳1段影片，見到2名年輕女子踏進骯髒渾濁的積水中，跟隨音樂跳舞，拍下影片放到TikTok，更稱「大家一起嗨起來吧」，影片曝光後即遭到日本網民炎上。



2名年輕女子竟然踏進骯髒渾濁的積水中，跟隨音樂跳舞，影片曝光後即遭到日本網民集體炮轟。（X影片截圖）

日本千葉縣大網白里市暴雨過後，車輛駛過被洪水淹沒的道路。（Reuters）

日本千葉縣因暴雨導致交通大亂，多輛私家車在水中死火甚至直接遭淹沒，甚至已造成人命傷亡。（X影片截圖）

苦中作樂抑或冷血？ 苦主淹車她們水中狂歡

據了解，該2名女子當時不但沒有前往安全地點避難，反而大膽走進積水中，片中見到骯髒渾濁的積水中淹至大腿位置，她們對着鏡頭跟隨音樂節奏興奮地跳起舞來，然後將影片上載至短影音平台TikTok，並配上文字表示：「大家一起嗨起來吧，（みんなたのしもーーう！！）」。

日本千葉縣因暴雨導致交通大亂，多輛私家車在水中死火甚至直接遭淹沒，甚至已造成人命傷亡。（X影片截圖）

日本千葉縣因暴雨導致交通大亂，多輛私家車在水中死火甚至直接遭淹沒，甚至已造成人命傷亡。（X影片截圖）

影片發布後迅速在各大社交平台傳開，留言區並未如2名女子所願獲得掌聲，反而引來鋪天蓋地的罵聲。許多網民怒斥2人的行為是「極度不謹慎」，「把別人的不幸當作自己的舞台」、「明明是死了人的災難，卻還幹這種事」，痛批她們對遭受水患的千葉縣居民缺乏基本同理心。

許多網民怒斥兩人行為是「極度不謹慎」，「把別人的不幸當作自己的舞台」。（X影片截圖）

許多網民怒斥兩人行為是「極度不謹慎」，「把別人的不幸當作自己的舞台」。（X影片截圖）

渠蓋被沖開恐漏電 網民揭踩水危險

除了道德層面的批評，亦有理性的網民指出這種行為缺乏生命安全隱患意識，因身處暴雨積水中，除了水質極度混濁不清，水中極可能隱藏着已被強水流沖開的渠蓋（井蓋）、尖銳或各種雜物，甚至是斷裂落水的電線所導致的漏電風險，然而竟有人夠膽在水中盲目跳舞踩水嬉戲，無疑等同玩命，一旦發生意外只會累己累人。

在暴雨積水期間，水質極度混濁不清，水中極可能隱藏着危險。（AI生成圖片）

博流量？ 網民兩極化大論戰

近年日本社群媒體頻繁出現年輕人為了獲得點讚與流量，而不惜做出踰矩或違法行為的風氣。不少人痛批這種依靠爭議來獲取關注的內容，認為這種無腦拍片風氣已嚴重扭曲社會價值觀。不過，網絡上亦有少數不同聲音，有網民認為這2名女子可能只是因為下雨積水而一時情緒高漲，外界將她們的情緒與災難強行關聯太過刻薄，甚至留言：「每天都有人死去，難道所有人都要躲在家裏一本正經地生活嗎？」。

其他報道：日媽博流量將1歲寶寶「頭部壓入蛋糕」 網民揭更多惡搞片轟虐兒

子女不是博流量的工具。日本TikTok近日1條為1歲寶寶的慶生片被網民群起譴責，1名母親為寶寶準備好生日蛋糕，卻將寶寶的臉狠狠按進蛋糕裡，甚至重複按了幾次，即使寶寶在哭也沒停手。日本網民「起底」發現該媽媽還對寶寶做了很多類似的所謂「惡搞」玩笑，認為事件已涉及虐待兒童。



日媽雙手狠狠將寶寶的臉死死按進蛋糕裡。（Ｘ影片截圖）

寶寶嚇得撕心裂肺地嚎啕大哭。（Ｘ影片截圖）

日媽疑為流量 雙手按頭強壓嬰兒臉入蛋糕

「砸蛋糕」是西方人慶祝生日的一種方式，但對只有1歲的孩子來說並不適合。該影片原上載於TikTok，隨後被日本網民轉載到X瘋傳。影片中的母親為拍攝所謂的「爆紅畫面」，竟雙手按住寶寶頭部，將他的臉壓入士多啤梨忌廉蛋糕內。

蛋糕瞬間被砸出一個坑，而年幼的寶寶嚇得撕心裂肺地嚎啕大哭。更令網民憤怒的是，母親見到孩子痛哭仍不停手，還哈哈大笑，再用一隻手將蛋糕捧起以方便操作，繼續將寶寶的臉按進蛋糕內。她事後還在評論區輕描淡寫的寫到：「蛋糕被撞凹了哈哈。」

日媽不但不停手，還用1隻手將蛋糕捧起以方便砸孩子的臉。（Ｘ影片截圖）

日媽指了指蛋糕哄騙孩子去看。（Ｘ影片截圖）

日媽重複將蛋糕砸向孩子。（Ｘ影片截圖）

蛋糕甚至被砸出1個大坑。（Ｘ影片截圖）

全文：日媽博流量將1歲寶寶「頭部壓入蛋糕」 網民揭更多惡搞片轟虐兒