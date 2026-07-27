香港結業潮2026│盤點上半年逾60店舖結業！不敵北上熱潮+業主加租

【香港結業潮】港人北上消費成風，加上環球經濟環境不明朗，以及行業競爭和加租等問題，本港各行各業經營環境愈見困難，單計2026年上半年，便有逾60家店舖「被迫離場」，多間知名連鎖品牌與地標老店都不能倖免，當中飲食業更是「重災區」。以下盤點2026年上半年本港結業的連鎖品牌或「老字號」，緬懷消失的「集體回憶」。



港人北上消費成風，加上環球經濟環境不明朗，市面出現不少吉舖待租。（資料圖片）

集體回憶民生店舖消失 半世紀老舖相繼落閘

本港結業潮引起不少人關注，自今年1月起，已有多間承載街坊回憶的民生小店與老字號相繼「離場」，包括屹立元朗逾半世紀、擁有58年歷史的「國記粥店」；有42年歷史的九龍城「地茂館燒味」；擁有40多年歷史的鰂魚涌「生記粥麵」；有40年歷史的太古翰騰閣；大圍27年地道手工潮州打冷生昌潮州海鮮酒家等，相繼因市況或退休問題結業。而有67年歷史的牛池灣新龍城茶樓，則因配合政府收地而結業。有熟客不捨直言：「平時覺得平平無奇的東西，當它失去時才會去珍惜」。

元朗國記粥店。

九龍城地茂館燒味粥麵茶餐廳。

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街坊不捨：平時覺得平平無奇，失去才珍惜

另外，需面積營業的酒樓成結業潮重災區，新蒲崗明星海鮮燒鵝專門店、觀塘明星海鮮酒家、藍田豪宴海鮮酒家、青衣邨酒樓、葵芳龍寶酒家等街坊酒樓，亦相繼結業。有常光顧龍寶酒家的街坊引述職員感嘆，因業主不肯減租，舖租奉行「價高者得」，因此無奈結業。

葵芳龍寶酒家。

青衣邨酒樓。

藍田豪宴海鮮酒家。

美心、大快活等連鎖餐飲集團同受衝擊 Pizza-BOX、海皇粥店全線結業

不只小店和老字號，連鎖餐飲集團亦受到波及，今年初縮減規模。其中美心集團旗下翠園酒家將軍澳分店、大快活旗下「一碗肉燥」、在香港深耕23年的Pizza-BOX，以及海皇粥店，均宣告全線結業。

大快活旗下「一碗肉燥」。

Pizza-BOX。

高性價比放題「難逃劫數」 敵不過北上消費潮

即使是一向深受歡迎的「高性價比」放題食肆，也因北上熱潮而難逃劫數。過江龍、主打A5和牛放題的「宮崎肉本舖」、和牛燒肉一郎位於荃灣的最後1間分店、旺角兆萬中心「紅火火鍋」、九龍灣「千之味．初」等，相繼全線落閘。

宮崎肉本舖。

和牛燒肉一郎。

分析指出，這類人均消費介乎300至500元的中端價位食肆定位最為尷尬，因為隨着兩地通關便利，市民只要花1小時過關，就能以更低價錢享受更高質食材與服務，嚴重打擊本地中價位餐飲市場，業界經營壓力極為沉重。

根據立法會資料研究組6月最新報告，本港餐飲業整體表現仍未恢復至疫情前水平。2026年首季食肆總收益較2018年同期下跌7.2%，當中酒吧及中式餐館的跌幅最驚人，分別達28.3%及27.9%，而食肆跌幅最多前3名，分別是涼茶舖（-28%）、酒吧（-22%）及粵式酒樓（-16%）。

香港餐飲聯業協會會長黃家和：業界經營很困難 盼政府推電子消費券止血

香港餐飲聯業協會會長黃家和直言，2026年業界在經營上「不僅充滿挑戰，實質上是很困難的」。他回顧2018年全年整體餐飲生意額超過1,200億元，但2025年跌至約1,000億元，跌幅近兩成，且有不少中式酒樓收縮面積甚至結業，主因是港人北上消費已成常態，加上年輕人減少光顧中式酒樓，以及平價「兩餸飯」盛行，直接衝擊飲食業生意，多重因素令業界雪上加霜。

香港餐飲聯業協會會長黃家和直言，2026年業界在經營上「不僅充滿挑戰，實質上是很困難的」。

黃家和表示，希望政府推出「更好良策」，例如針對性電子消費券，在短期內為市場止血；長遠而言，整個餐飲行業需要深度調整結構和營運方式，迎合市民飲食習慣的根本改變。

零售業同步寒冬

除了餐飲業，零售業於今年上半年亦有連環動盪，超市龍頭「百佳」半年內接連關閉多間住宅區分店，包括西貢、大窩口；深水埗先施百貨分店和核心區名店 Fortnum & Mason，甚至銅鑼灣地標「H&M銅鑼灣旗艦店」等亦相繼結業，顯示零售業同樣踏入寒冬。

超市龍頭「百佳」半年內接連關閉多間住宅區分店。