深圳按摩脫雞眼被劏　職員稱共60粒索價$4,800　港夫婦自嘲成水魚

復活節連同清明節長假期，不少港人都會北上消費，不過要慎選產品與服務。1對港人夫婦近日到深圳做腳底按摩，其間被推銷脫雞眼服務，「埋單」時職員聲稱二人每隻腳底各有15粒雞眼，即共60粒，索價4,800元人民幣（約5,500港元）。夫婦當時不懂拒絕，照樣付錢。事後覺得受騙被當「水魚」深有不甘，遂於網上發文分享事件，提醒網民慎防騙徒。



網民直言職員話術漏洞百出，「兩對腳共60粒？每對腳6粒都痛到上唔到深圳！好明顯劏死牛！咁狼死！」、「咁X恐怖一隻腳15粒？蓮蓬腳啊？」，又說「你哋係應該去申請健力士紀錄，而唔係脫咗佢」。有人指出當時應直接報警，「下次遇到呢啲嘢，第一時間報警，之後去派出所調解解決」。



1對港人夫婦近日到深圳做腳底按摩，其間被推銷脫雞眼服務，「埋單」時職員聲稱二人每隻腳底各有15粒雞眼，即共60粒，索價4,800元人民幣。（Unsplash圖片）

「深圳脫雞眼中伏事件！」該人夫於Threads發文講述，事發於深圳地鐵老街站A出口某商場1間按摩店，他與太太各花60元人民幣（約70港元）做腳底按摩。兩名大叔職員前來服務，各放下半盆不熱的水浸腳，然後幫忙免費切腳皮。

港夫婦深圳按摩 墮脫雞眼騙局

人夫表示，其間職員稱「有好大粒雞眼，問脫唔脫？」，太太有需要下就答應80元人民幣（約91港元）1粒，「他們沒有說有多少粒雞眼，只係用1個家用的夾餸夾+小刀，忙碌地在左右腳板底地幹，再加上黑色的消毒液，再拍照數完成多少」。

人夫表示，職員指他們二人「每腳底各15粒，共60粒」，即脫雞眼共花了4,800元人民幣。（AI生成圖片）

職員指夫婦共60粒雞眼 索價4,800元人民幣

人夫表示，最後職員指他們二人「每腳底各15粒，共60粒」，即脫雞眼共花了4,800元人民幣（約5,500港元），他們當時不懂拒絕，職員收了錢就離開。人夫事後質疑被騙，職員割腳皮當割雞眼，「邊有咁多雞眼，騙子搵藉口呃錢」，自嘲「（店家）成功劏咗兩條水魚」，又透露「騙子仲話我有灰甲，我堅持話冇，損失小啲」。

人夫事後質疑被騙，職員割腳皮當割雞眼，「邊有咁多雞眼，騙子搵藉口呃錢」，自嘲「（店家）成功劏咗兩條水魚」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

網民：雞眼好難同一時間有咁多粒

網民直指夫婦被騙，「雞眼好難同一時間有咁多粒」、「邊有可能唔知自己腳有幾多粒雞眼，同埋如果有咁多粒一早已痛到死啦」、「嘩，你畀咗人哋兩個月人工了。1隻腳有15粒雞眼，諗起都得人驚，好似生cancer咁」、「咁均勻嘅，唔多唔少，兩個人每隻腳都15粒，是最低消費？」、「智商數值唔夠，銀紙數目搭夠」。

也有網民說，「唔好一味怪樓主，有人肯分享中伏嘢都好嘅，希望一傳十，十傳百」、「多謝你分享，因為騙案嘅手法真係層出不窮」，提醒「下次唔好怕醜！報警！通常公安嚟到佢哋肯打返個對折！」。

有網民分享差點中伏的經歷，「我差啲喺東門地下商場中招，幫襯檔口修腳大叔話我好多雞眼，要每粒60蚊人民幣，我即話唔修放低40蚊人民幣走人避過一劫」。（《貞淑的推銷》劇照）

網民分享深圳消費中伏經歷

有網民分享，「幾年前喺檸檬街（檸檬街美食城）最常見，嗰陣40蚊粒，俾佢挑咗7粒，係行路舒服啲，如果太多直接去骨場都有得一筆過挑晒」。

另有網民分享差點中伏的經歷，「我差啲喺東門地下商場中招，幫襯檔口修腳大叔話我好多雞眼，要每粒60蚊人民幣，我即話唔修放低40蚊人民幣走人避過一劫」、「好多年之前，又係話咩指溝炎，幫我試下藥膏，又話有咩死皮，會有發炎，叫我買支嚟搽下。然後我同佢講，屋企人買咗啦，叫我儲值，屋企人買咗啦，佢哋就唔會再講廢話」。

（Threads@yungwaikwokbob）