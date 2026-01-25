逛深圳東門替陌生男跑業績！港女生被鼻屎狀美容品塗臉　遭索$1萬

港人北上要小心騙徒！1名香港女生和女性友人早前前往深圳東門消遣，其間一直遭到1名陌生男子游說領取試用品，由於對方持續纏擾，她們最終心軟答應，跟隨對前往1間劏房大小的「美容院」，繼而被分開被迫接受美容服務。女生形容「塊臉有妝，都未幫我洗臉，就拎個儀器整我塊臉」、「整到成塊臉黑晒」。



樓主指職員無視其拒絕，擅自進行「深度清潔」，將多粒「鼻屎咁細粒、黃黃哋（『美容產品』）」塗在她臉上，最終每人需要支付大約5,000多人民幣（至少5,400港元），2人合共1萬多人民幣（起碼1.09萬港元），由於對方「一堆人棟喺度」，她們無奈就範，惟身上卻不夠錢，最終拼單每人給3,000多人民幣（至少3,200港元），身上所有現金亦被取走，職員甚至聲稱「剩低嘅錢之後先補啦」。樓主與友人不甘損失報案，帶同公安上門，職員立即低頭，願意收取每人400人民幣（約430港元），即時退還餘款。



網民留言直至北上多騙徒，提醒「陌生人唔好理，細路仔都識」、「教你1招，直接同佢講話所有對話有錄音，所有嘢對話都可以報公安，佢自然就放你」、「報咗警，梗係$400都唔俾啦」，亦有人指遇過類似騙局，懷疑是相同集團所為，「之後先知原來呢個騙案10年前已經有，間舖仲可以開咁耐」。



樓主和女性友人到深圳東門消遣，結果遇騙被困，2人被強行做手容程序，然後索價逾萬人民幣。（小紅書圖片）

陌生男稱可領取試用品

樓主在threads表示，前和1名女性友人到深圳東門「諗住掃掃街」，其間突然有1名陌生男子向她們塞了1張類似贈券，聲稱帶同她們領取試用品，她們聞言拒絕，但對方一直尾隨，「連我哋去掉垃圾都要跟住，真係煩到極點」，她們打算「睇佢咁煩，幫佢完成一下業績」，之後跟隨對方領取試用品。

樓主形容「整到成塊臉都黑晒」

店舖面積極細，「只係比劏房大少少」，職員要記錄她們姓名和年紀，稱小名都可以，寫完後就分開她們，樓主被職員「夾硬撳住瞓係張床」，職員繼而「拎好cheap的儀器整我塊臉」。女友人見狀阻止，陌生男聲稱「去檢查一下，1分鐘就搞掂，好快」，之後女友人再被人拉走。樓主當時已化了妝，但職員沒有為她洗臉，「用嗰個儀器整到成塊臉都黑晒」，盛惠400人民幣（約430港元）。

樓主形容被職員「整到成塊臉都黑晒」，職員擅自進行「深度清潔」，將多粒「鼻屎咁細粒、黃黃哋（『美容產品』）」塗在她臉上。（示意圖／shutterstock）

職員擅自進行「深度清潔」

樓主慨嘆「被人呃，不過400人民幣（約430港元）就算啦」，但職員隨後為她進行「深度清潔」，每粒「唔知咩嚟嘅」，聲稱市值498人民幣（約545港元），「反正鼻屎咁細粒、黃黃哋」，女友人臉對相同遭遇，她們明言不夠錢，不需要「深度清潔」，但職員已經下手，並稱「冇錢都冇計㗎，都要用喺塊面上臉㗎啦，去湊一湊錢，咁咪俾到囉」。

每人大約5,000多人民幣

完事後職員經過多輪計算後，每人大約5,000多人民幣（至少5,400港元），她們再次重申無錢，職員檢查其支付寶和銀包，「的確係冇更多錢」，職員表示可以拼單，每人3,000多人民幣（至少3,200港元），「攞晒我哋身上所有嘅錢，就話剩低嘅錢之後先補啦」。 由於「一堆人棟喺度」，她們唯有付錢。

樓主報案後帶同公安折返，雙方經討價還價後，費用降至每人400人民幣（約430港元），職員退回餘款。（示意圖／shutterstock）

公安上門調查 職員退回餘款

她們脫困後立即報警，公安大約10分鐘後到場上門跟進，「嗰班人一見到啲公安呢即刻變晒個樣，仲話『你唔想做咪唔想做囉，做乜要叫公安上嚟呀？』」，雙方經討價還價後，費用降至每人400人民幣（約430港元），職員退回餘款。

網民︰好彩佢哋怕公安，唔係就蝕大本

帖文引來大量網民留言，「唔明點解要幫陌生人跑數？」、「香港都有類似嘅嘢啦，健身房、美容、中醫療程…」、「好彩佢哋怕公安，唔係就蝕大本」，亦有過來人表示「遇過，入到去係咁推銷，我係咁say no」。

