搭新幹線遇孩童狂踢椅背　近7成日本人選擇忍？坦言是怕「他們」

撰文：ETtoday
出版：更新：

日本新聞網站TRILL發表一份最新調查顯示，有近7成的日本人在搭乘新幹線遇到後座孩童狂踢椅背的惱人情況時，會選擇忍氣吞聲，只有3成會出聲制止。

受訪者直言，因為不知道對方家長是怎樣的人，為了避免出現更大紛爭，只能選擇忍耐。

日本新幹線車程動輒數小時，大多數乘客都希望在車廂內好好休息，無論是在座位上享受餐點、睡覺，或是閱讀、看電影，享受安靜的個人時光，但有時卻會被同車廂的幼童打擾。

相關文章：日本12歲YouTuber為電競放棄升學　3歲開始打遊戲　父揭驚人天賦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+3

社群媒體上經常出現民眾抱怨稱，在搭乘新幹線時，多次被坐在後座的孩童踢椅背，即使進行勸阻仍然沒有改善。日本網站TRILL在2025年11月26日至27日的2天期間透過網路問卷採訪300名18歲以上成年人，調查大家遇到類似情形時，是否會出聲制止。

日本網站TRILL調查，在搭乘新幹線時多次被坐在後座的孩童踢椅背，大家是否會出聲制止。（AI生成圖）

在300人中，有204名（約68%）的受訪者表示，在遇到新幹線後座小孩踢椅背時，會選擇隱忍不語，只有96人（約32%）會出面制止。

日本潛規則 ｜新幹線座位用腳踏板要除鞋嗎？一個方法分辨著定除日爸攜6歲子搭火車　驚見鄰座睇A片　不忍提醒對方竟1原因拒絶

選擇出聲制止的乘客中，一名30多歲男性上班族指出，

「為了孩子著想，我認為放任不管並不妥當，所以會向家長反映，希望能制止」
「我曾經試圖忍耐，但他們卻反而變本加厲，繼續踢我的椅背，所以便出聲制止」
「我認為出聲制止不只是為了小孩好，也是為了家長好」等

反之，選擇沉默的民眾則坦言，

「因為不清楚對方家長是什麼樣的人，為避免引發更大紛爭只能忍耐」
「雖然家長確實有在制止孩子，但即使沒有，我大概也沒勇氣主動開口」

值得注意的是，當問及「若是自己孩子踢前座該如何處理」時，幾乎所有有孩子的受訪者都表示會嚴厲制止並向被打擾的乘客道歉。一名40多歲女性表示，「會立刻要求孩子停止、脫鞋，並提供繪本或玩具轉移注意力，必要時甚至換座位。」

延伸閱讀：日本64歲議員出差叫上門服務　因1動作被捕　網民轟：不是第一次（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+3
日本拉麵店禁忌大公開　食麵要跟「黃金次序」1舉動隨時畀老闆鬧御宅族男女衣著差超大！男毒L不修邊幅、御宅女精心打扮暗藏真相日本「孤獨死」普遍　親屬拒領遺體！日本一年4.2萬遺體無人認日本實測「Barcode髮型」收銀機嘟地中海大叔「身價」全場笑瘋

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

今日日本
日本文化
新幹線
日本
日本熱話
日本旅遊
ETtoday