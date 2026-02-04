小紅書女首次日本旅遊錯過尾班電車「絕望到想哭」　後續超暖心

旅行裏最打動人的時刻，常常不是風景，而是那些不經意間遇到的人和事才是最美的風景。



一位中國女孩在小紅書上寫下了她第一次來日本旅行時的經歷。看過的人心裏大多都暖了一下。

事主在小紅書上分享這次經歷（小紅書@小芋阿圓）

那是一個深夜，在名古屋。貼主是原本要去機場附近的酒店，可導航沒弄清楚，換乘也坐錯了。等她意識過來，末班電車已經沒了。酒店是定好的，可現在人被帶到一個很小、很偏的車站，周圍安靜得出奇。在陌生的異國他鄉的這種地方，如果熬到天亮，就連小編這樣的漢子想想都不寒而慄，她在筆記中寫道：

絕望到想哭。

沒想到等了一會，好不容易看到一輛車停了下來，有兩位日本女生下車，她急忙跑過去用翻譯器求助。那兩位日本女生並沒有推辭，反而非常耐心地聽完，然後不停打電話，還試着用車站裏的遠程呼叫。終於，聯繫到一輛的士願意專程過來接人。

的士沒來之前，她們沒有離開。她寫道：

她們說會一直陪到車來，我當時真的差點哭了。

在等車的間隙，她們用翻譯軟件聊了幾句，發現大家年紀差不多。日本女生問她有沒有 Instagram，好加個聯繫方式。她只得搖頭，說只有微信。於是沒能留下聯絡方式，成了小小的遺憾。

兩名日本女生給予事主的抹茶朱古力（小紅書@小芋阿圓）

臨別時，那兩位日本女生還把一袋便利店的抹茶巧克力遞過來，說：「這個很好吃。」包裝普通甚至有些皺，但在那個雨夜，她覺得格外珍貴。

幾天後，這份温情又在京都延續。她第一次坐巴士，弄不清該在哪下車，急得不知所措。一位日本老太太主動走過來，不僅告訴她該在哪下，還乾脆陪她多坐了一站，把她親自帶到目的地。一路上，語言說不通，但老太太一直在微笑着陪伴，那種笑容讓人安心。她在筆記最後寫道：

真的很感謝這一趟旅途中遇到的這麼多人。

是啊，這樣的温暖瞬間很多中國遊客都有遇到過，不少中國網友在評論區也分享了自己的感受。有人說：

在國內常聽人說日本人冷漠，但我去東京幾次，總是有人主動幫我。

還有人寫：「他們看似保持距離，其實心很善良。」也有人直白地說：「這是我真實的體會。我在日本旅行時，迷路好幾次，每次都有陌生人主動伸手。」

有人提到一個細節：

日本人在人際交往中很在意『分寸』，可能不會立刻靠近你。但一旦你真的需要，他們往往會幫你到底。

也有人感慨：「他們的善意不是大張旗鼓的，而是很細，很靜。可就是這種小小的細節，讓人記得更久。」

對於這位第一次去到日本的中國女孩來說，日本留給她的第一印象，不是古老的寺廟，也不是繁華的街景，而是那個雨夜裏，兩位陌生女孩遞過來的一袋巧克力。也許正是這樣的細節，讓她對這個國度生出一種温暖的好感。

旅行的意義，從來不只是打卡景點。更重要的，是在陌生的地方遇見人心的善意。我們不必把目光總停留在隔閡或仇恨上，更值得被記住的，是這些普通人不經意的温情。正是這種微小的温度，讓國與國之間變得不再陌生，讓人和人之間多了一份靠近的可能。

