上環鐵騎士誤剷行人路！扶車太重跌倒碌地　目擊司機嘲笑惹熱議

見到其他人陷入困境，最重要保持同理心！Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳一段「車Cam」影片，長約52秒，可見有車輛沿上環必列者士街往元創方方向駛至，途經必列者士街18號、屋苑「聚賢居」停車場對開時，一輛電單車反方向駛至，懷疑想泊在附近「骨位」，但由於泊滿電單車，所以鐵騎士在路中大幅掉頭，其間電單車前輪懷疑一度誤剷上行人路邊緣，正當駛離時，鐵騎士立即下車，站在電單車右邊，懷疑電單車太重，導致失去平衡，連人帶車倒地，鐵騎士向後翻滾順勢自行起身，由於電單車倒地，鐵騎士嘗試自行扶車，但未能成功。



當時附近有多人排隊或坐在附近椅子上，但無人走近了解，「車Cam」錄到車內一名相信是男司機的男子驚呼「哎唷」，繼而嘲笑「低能仔」，然後繞過對方離開。



一輛電單車反方向駛至。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

涉事電單車懷疑想泊在附近「骨位」，但由於泊滿電單車，所以鐵騎士在路中大幅掉頭。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：我在場嘅話，肯定會過去幫手

影片引來許多網民討論，「咁都唔夠力，佢平時做咩」、「一架電單車至少100kg，大cc嘅就更加重，佢又跌正喺壆度，都唔係咁易𢭃返起㗎，我在場嘅話，肯定會過去幫手」、「話完人低能，通常都會幫手扶返起身，定係唔知而家啲人係唔係比較X街？」、「大部份香港人都鍾意檢討受害者」。

電單車前輪懷疑一度誤剷上行人路邊緣。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

電單車前輪懷疑一度誤剷上行人路邊緣。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

運輸署提醒任何車禍目擊者 顧及自身安全後方可幫手

運輸署在官方網站表示，任何人目睹交通意外，想伸出援手，先要顧及自身安全，包括不可把車輛停放在可能危及其他車輛的地方，停車的地點應是路旁，而且是意外現場和從後而至的車輛之間及容易被看得見的地方，同時應預留空位給緊急服務車輛駛入，並亮起危險警告燈，若在晚上，可用大燈照亮意外現場。

正當駛離時，鐵騎士立即下車，站在電單車右邊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

懷疑電單車太重，導致鐵騎士失去平衡，連人帶車倒地。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：大角咀屋苑順豐派件員吸煙！目擊者開名揚言要投訴 網民反籲體諒

吸煙危害健康，更可能引起許多問題，但在不影響他人的情況下吸煙，是否十惡不赦呢？有網民在Facebook群組「大角咀人和事」匿名發帖，表示今年7月22日下午約5時30分，在海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊1名身穿順豐速運灰色制服的派件員，對方「完全無視手頭上的派件工作，擅離職守坐在手推車上，右手拿着點燃的香煙在法定禁煙區內吞雲吐霧，左手則悠閒地傾電話玩手機」，同時連名帶姓公開對方名字。



樓主表示，在大角咀海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊順豐速運派件員坐在路邊吸煙休息。（Facebook群組「大角咀人和事」圖片）

有網民指該名派件員身處露天位置，身邊又沒有其他人，但認為種情況不算過份，呼籲多加體諒。示意圖。（資料圖片）

全文：大角咀屋苑順豐派件員吸煙！目擊者開名揚言要投訴 網民反籲體諒