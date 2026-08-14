九巴光頭男食麥當勞食薯條！遭目擊者拍片公審　網民看片反籲體諒

九巴車廂內公然進食？Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」日前流傳一段影片，長約40秒，見到1名光頭男乘客坐在九巴上層近通道位置，手持麥當勞紙袋和飲料，光頭男伸手從紙袋抓起薯條，繼而當眾進食，吃完便往通道方向捽手指，相信是為了捽走鹽份和薯條殘渣，而其動作不斷重複，但沒有飲下飲料，影片未見有人上前勸阻。



光頭男從紙袋抓起薯條，繼而當眾進食。（Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」影片截圖）

網民：可能佢收工真係好肚餓呢？

樓主今年8月6日晚上7時許上載影片，引來許多網民討論，見到光頭男四周有其他乘客，但巴士未滿座。有網民懷疑當時正值下班時段，「佢又唔係食到周圍都係，收工食少少都唔得？」、「妒忌人哋有得食」、「可能佢收工真係好肚餓呢？雖然佢喺車上食嘢係唔啱，但唔使擺上網公審嘅，放鬆啲啦香港人」、「佢捽手指，的確將殘渣扔落地下，但好少嘢，我哋鞋底仲污糟啦」。

光頭男在巴士車廂內當眾吃薯條。（Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」影片截圖）

九巴嚴禁乘客在車廂內飲食 保持車廂清潔

根據九巴官方網站，參考自《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，乘客嚴禁於車廂內飲食、吐痰或丟棄垃圾，以保持車廂清潔。

光頭男拿薯條吃，吃完便往通道方向捽手指，相信是為了捽走鹽份和薯條殘渣，動作不斷重複。（Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」影片截圖）

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（Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」）

其他報道：大角咀屋苑順豐派件員吸煙！目擊者開名揚言要投訴 網民反籲體諒

吸煙危害健康，更可能引起許多問題，但在不影響他人的情況下吸煙，是否十惡不赦呢？有網民在Facebook群組「大角咀人和事」匿名發帖，表示今年7月22日下午約5時30分，在海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊1名身穿順豐速運灰色制服的派件員，對方「完全無視手頭上的派件工作，擅離職守坐在手推車上，右手拿着點燃的香煙在法定禁煙區內吞雲吐霧，左手則悠閒地傾電話玩手機」，同時連名帶姓公開對方名字。



樓主表示，在大角咀海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊順豐速運派件員坐在路邊吸煙休息。（Facebook群組「大角咀人和事」圖片）

樓主：向順豐管理層作出嚴重投訴

樓主隨後表明，「目擊市民表示，已向順豐管理層發出嚴重投訴，要求該名違反職業操守及香港法例的員工」，形容「身穿制服公然違法，完全破壞大企業形象，對其他辛勤工作的物流人員極不公平」。

有網民指該名派件員身處露天位置，身邊又沒有其他人，但認為種情況不算過份，呼籲多加體諒。示意圖。（資料圖片）

網民撐派件員：俾人抖下氣都得啩

帖文引來許多網民討論，但大部份人力撐該名快遞員，反斥樓主「你係咪個腦有問題」、「最憎人食煙，不過影響唔到你，俾人抖下氣都得啩」、「睇個電話，坐陣抖下食支煙，又唔係對住你食，都唔得？放鬆啲啦香港人」、「點解你要匿名？你都開晒人名啦！你驚被人X咩？喺條街道曬咗成日，食支煙坐下都要被你放上嚟公審」。

網民看照片分析，指該名派件員的手推車上物品不多，相信已差不多派件完畢，「呢位大哥個籃啲貨已經派得7788、畀佢抖下食支煙、叉下電有乜問題呢？放鬆下啦！今次我撐順豐大哥」，亦有人指派件員身處露天位置，身邊又沒有其他人，但認為種情況不算過份，呼籲多加體諒。

全文：大角咀屋苑順豐派件員吸煙！目擊者開名揚言要投訴 網民反籲體諒