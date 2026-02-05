英雄隕落！內地搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走 找到時「狗肉賣完了」
四川成都一處民間救援基地的搜救犬「黑崽」近日突然失蹤，報警之後發現，黑崽遭狗販子偷走殺害，狗肉已經被賣光了。
救援隊隊長肖先生表示，他們救援隊在一些搜救任務中需要用到搜救犬，因此眾籌購買了一隻狗取名「黑崽」，送去接受搜救訓練。
民間英雄搜救犬隕落 牠常外出參加尋人任務 備受隊員們喜愛：
肖先生說，2月2日，他和幾名隊員外出，「黑崽」留在訓練基地，留守隊員放狗外出如廁，狗卻失蹤了。救援隊於是報了警，警方調查後告知，11個月大的「黑崽」遭人盜走，並已經被殺害售賣。
肖先生沈痛表示，「黑崽」在基地外上廁所時被偷狗賊用迷藥迷昏，裝入袋中後殘忍打死，最終被殺害取肉售賣。
肖先生說，平常隊員們都很喜歡「黑崽」，還曾一起外出參加尋人任務：
牠是無聲的隊友，也是隊裡唯一的一隻搜救犬。原本計劃年後還會再送去繼續訓練，沒想到發生了意外。
最新消息指出，警方已抓獲偷狗者，案件正在進一步調查處理中。
