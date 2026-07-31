兒子全級考第二！暑假放鬆打機遭母批難升港大　司機幫口男童感激

正值暑假，學生都想把握時間休息或稍為放鬆遊玩，但部份家長反而認為應「善用」時間溫習。有的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，日前接載一對母子前往何文田愛民邨，相信男童仍讀小學，甫上車就開始打機，「阿媽即刻嚟料，話佢咁鍾意打機，都冇任何夢想或者目標」，兒子聞言反駁，強調自己想入讀香港大學。母親卻稱兒子「放暑假都唔畀心機溫書，將來一定讀唔到」，兒子指自己有信心考入，但「阿媽就繼續咿咿哦哦」。



母子下車時，樓主忍不住表示「個個小朋友放暑假都打機㗎啦，放鬆啲啦，唔好逼得佢咁緊呀」，母親立即否認，強調兒子「全級考第二呀，邊使逼」，樓主指出「咪話係囉，一睇就知佢係叻仔」，男童懷住感激眼神表示「多謝司機叔叔」。



樓主指出「個個小朋友放暑假都打機㗎啦，放鬆啲啦，唔好逼得佢咁緊呀」，男童聞言感激說多謝。（《降魔的2.0》劇照）

網民大讚：有時多口一兩句唔係壞事

樓主在帖文笑言自己「多事」，引來許多網民討論，「你睇人咁叻揸的士，真係浪費咗你」、「佢老母好緊張喎」、「有時多口一兩句唔係壞事」、「祝願呢位小朋友早日學有所成，搬離呢個怪獸老母嘅生活」。

兒子強調自己想入讀香港大學，母親卻稱兒子「放暑假都唔畀心機溫書，將來一定讀唔到」。（示意圖/資料圖片）

曾輕生過來人：父母常拿來與胞姊比較 「咁我都唔需要生存啦」

本港青少年讀書壓力大，其中一個原因和父母有關，香港撒瑪利亞防止自殺會今年7月30日公布，2025年共有1,019人因自殺死亡，當中青少年自殺個案佔47宗，較2024年上升30%，創下10年新高，組織處理的青少年自殺危機介入個案中，最常遇到的問題便是家庭，佔29.4%，其中阿珊（化名）因自小被父母和成績優異的胞姊作比較，指出她是較差的一個，讓她自覺「我都咁差，咁我都唔需要生存啦」，中六時被診斷出躁鬱症，持續有自殺想法，曾兩度嘗試吞藥自殺，亦有自殘傾向，在社工介入後尋回自信。

本港學生讀書壓力大，其中一個原因和父母有關，家人有空時理應和小朋友一起放鬆休息。（《社畜再培訓先導計劃》劇照）

學校推行「三層應急機制」 為何青少年自殺個案反升？

政府在學校推行的「三層應急機制」自2025年起恆常化，但青少年自殺個案不跌反升，香港撒瑪利亞防止自殺會表示，機制第二層的個案交由社區的非牟利機構處理，建議在機制第二層引入防止自殺機構。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

其他報道：壽司郎父子玩輸送芥末盒影片瘋傳 母在旁笑 網民：兩代都無家教

家長帶小孩外出，應付起管教責任。有女網民在網上發片，指在台灣的壽司郎吃飯時，見有小孩與父親在玩食物輸送帶，將芥末盒子來回拉扯，小孩更用手抓別人的壽司，但父母也沒有阻止。不少網民認為十分過分，「一起玩比較傻眼」、「兩代都無家教」。



樓主拍下男童與父親玩輸送帶上裝芥末的盒子。（Threads@ling.cun_）

樓主拍下男童與父親玩輸送帶上裝芥末的盒子。（Threads@ling.cun_）

樓主拍下男童與父親玩輸送帶上裝芥末的盒子。（Threads@ling.cun_）

樓主不滿家長未有管教孩子，還一同玩，覺得十分過分。（Threads@ling.cun_）

全文：壽司郎父子玩輸送芥末盒影片瘋傳 母在旁笑 網民：兩代都無家教