香港迪士尼怪事│內地女突被塞$100港鈔　網民拆解原因恐怖:不要收

【香港迪士尼樂園／香港旅遊】香港迪士尼出現怪事？有內地女遊客於小紅書發相發文，指她一家人近日到香港迪士尼吃飯，隔壁桌突然有人走過來塞給她100港元紙幣，並說了1句粵語後離去。由於聽不懂廣東話，她感到十分奇怪，「感覺心裏有點慌慌的」，遂向網民求解，「給我整懵逼了，下午都沒好好玩」。



事件引來網民熱議，有人笑言「（寫有）電話號碼，差點讓你過上不用努力的日子了」、「六合彩中獎號碼」、「被當成服務員了」。不過也有網民分析更恐怖原因，警告千萬不要收，「接福，給你錢把你家的福接走」、「借命？香港人比較信風水……」，又質疑可能是假幣，勸樓主慎用。不過樓主透露，最終把100元用來買飲品喝，「也不是假幣，已經買了喝的花出去了」。



有內地女遊客於小紅書發相發文，指她一家人近日到香港迪士尼吃飯，隔壁桌突然有人走過來塞給她100港元紙幣，並說了1句粵語後離去。（小紅書）

內地女遊香港迪士尼 突被陌生人塞100元：心裏有點慌慌的

「在港迪裏面吃飯被隔壁桌塞了100港幣，求解。」該內地女於8月18日在小紅書發布相片，指她們一家人在香港迪士尼樂園裏面吃飯時，隔壁桌有人突然走過來塞給其小朋友100港元，並說了1句粵語，「直接塞了100，我聽不懂廣東話不知道說的啥。當時直接塞给弟弟了，我們過了一會才反應過来叫他和人家說謝謝」。

樓主表示，對事件感到「心裏有點慌慌的」。（AI生成圖片）

不過她對事件感到「心裏有點慌慌的」，遂發文向網民們求解，「我整懵逼了下午都沒好好玩」。

網民笑：六合彩中獎號碼

網民看過帖文議論紛紛，有人笑言「（寫了）電話號碼，差點讓你過上不用努力的日子了」、「六合彩中獎號碼」、「看你們順眼請你買喝」、「廣東多好人」、「被當成服務員了」、「應該是傳教的吧」。

拆解塞錢原因恐怖 警告不要收

然而也有不少網民分析原因恐怖，「接福，給你錢把你家的福接走」、「難道是，借命？香港人比較信風水……」、「是迷信吧」、「香港人信命，可能看通勝為破日，今天他要破財，那就主動給你 100 元，當他自己破財。也有可能是同你個小朋友有緣，給你個小朋友買零食」。亦有網民擔心是假鈔，提醒樓主小心。

樓主透露，她已把100元用作買飲品。（小紅書）

內地女透露100元最終去向

樓主回覆時透露，已把100元用作買飲品，「也不是假幣，已經買了喝的花出去了」。另有人質疑事件真偽，樓主則強調是「真實事件」。

（小紅書）

管有及使用偽鈔均屬違法

本港過往亦不時發生市民或商戶收到偽鈔事件，如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方，不應試圖使用。（電子版香港法例截圖）

早前有市民報稱稱乘搭的士收到司機找續假500元紙幣。（示意圖／資料圖片）

警方教6招分辨偽鈔

警方Facebook專頁「東區警區 Eastern Police District」曾發文，列出6招分辨真假鈔票，呼籲市民注意，「其實大家只要留意少少，就可以識破佢哋嘅伎倆」。

即睇6招分辨偽鈔▼▼▼

【第1招：3D動感變色圖案】輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。（影片截圖）

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警方又提醒市民在收到鈔票時要留意５點▼▼▼

1）假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，都與真鈔不同

2）水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵

3）真鈔紙質通常比較結實

4）真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清

5）騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽



金管局教「辨鈔4式」

根據金管局資料，市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽。（金管局網站圖片）

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。

睇多啲：有片│東鐵頭等男女「2人霸4位」！脫鞋踩凳4腳交纏 驚人身份曝光

乘搭港鐵必須注意行為。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵東鐵綫頭等車廂內，有男女以背包等行李雜物霸佔4個座位，其中男方脫鞋把腳踩在對面座位上，女方則把腳放在男方大腿上，形成「4腿交纏」，旁若無人。而男女右邊車身其實貼有「勿將腳放座位上」警告，相當「應景」。



影片引來網民熱議，紛紛批評該對男女自私離譜，「2個人霸4個位已經賤格，仲要除鞋踩落座位度，直情係X家X」、「真的非常沒有公德心和衛生」、「點解啲人咁X街一定要除鞋？仲要踩喺對面張櫈度，當自己屋企？」、「邊間公司出產？有冇同事認領返？」。



亦有不少眼利網民認出涉事男女疑為健身KOL及婚禮司儀，直斥「沒禮儀，沒品德，合作，請人，工作要三思」。



港鐵東鐵綫頭等車廂內，有男女霸佔4個座位，男方更脫鞋把腳踩在對面座位上。（Threads@welcome_to_new_hk）

「誰的家人、朋友，可以認領一下嗎？」有網民於社交平台Threads發布多段影片，公審港鐵東鐵綫頭等車廂內，有男女霸佔4個座位，並把腳踩在對面座位上。

東鐵頭等車廂男女「2人霸4位」再脫鞋踩座位 4腳交纏極震撼

影片見到，該對男女坐在東鐵頭等車廂座位，並把背包等行李放在對面座位上，共霸佔了4個座位。男方更脫去鞋子放在座位旁邊，左腳連襪踩着對面座位，女方則把雙腳放在男方右大腿上，「4腳交纏」，其間男方右手疑似一直摸着女方大腿。

該對男女坐在東鐵頭等車廂座位，並把背包等行李放在對面座位上，共霸佔了4個座位。（Threads@welcome_to_new_hk）

男方更脫去鞋子放在座位旁邊，左腳連襪踩着對面座位。（Threads@welcome_to_new_hk）

2人旁邊不時有乘客走過，但他們沒有理會或收斂。。（Threads@welcome_to_new_hk）

2人旁邊不時有乘客走過，但他們沒有理會或收斂。而男女右邊車身其實貼有「勿將腳放座位上」警告，相當諷刺。

網民斥自私離譜：X街真係有樣睇

網民看過影片紛紛批評該對男女自私離譜，「點解啲人咁X街一定要除鞋？仲要踩喺對面張櫈到，當咗自己屋企？」、「大家絞剪腳。動作核突到，係邊間公司出產？有冇同事認領返？」、「醜態百出。兩隻奇奇怪好匹配」、「（警告標貼）上面啲字同條友隻腳擺埋一齊都幾諷刺」、「X街真係有樣睇，2個人霸4個位已經賤格，仲要除鞋踩落座位度，直情係X家X」、「明知有人影緊都繼續，X人兩個」、「佢哋畀咗4個車費？啲嘢霸埋對面位！真係超冇品」、「全世界的人都可以注意嗎？你要脫鞋脫襪，踩在公共交通椅子椅背上，這種行為請在家裏可以嗎？真的非常沒有公德心和衛生，你的腳都是細菌跟臭味，而且你的行為代表你的家教」。

網民紛紛批評該對男女自私離譜。（Threads@welcome_to_new_hk）

網民認出涉事男女疑為KOL

也有不少眼利網民認出，涉事男子疑為健身網紅，不時在IG等社交平台分享健美身材及生活照片；女方則是婚禮司儀，同樣經常在IG等社交平台分享工作照片及尋找合作機會，直斥「沒禮儀，沒品德，合作，請人，工作要三思」。

乘港鐵腳踩座位可罰款2,000元

根據《港鐵附例》第22條「不得將腳放在座位上」，任何人不得將腳放在鐵路處所內任何部份的任何座位上，違者最高可罰款2,000元。

男女右邊車身貼有「勿將腳放座位上」警告，相當諷刺。（Threads@welcome_to_new_hk）

另根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

（Threads@welcome_to_new_hk）