男人乘巴士不准坐女士旁邊？本港社交平台Threads瘋傳影片，有男大學生乘搭九巴時，被1名阿婆以「男人唔可以坐隔籬」拒絕拿開物品空出座位，更指摘「你坐埋嚟替死咩？」。男大學生起初想息事寧人，惟愈想愈不憤，於是在下車時「大反擊」走近「寸爆」阿婆，字字珠璣，雙方罵戰直至影片結束。



網民看過影片紛紛讚男大學生「做得好」，「恃老賣老，一個人霸兩個位，鬧得啱，哥哥撐你！」、「呢啲X街要X㗎，阻住地球轉」、「惡X慣，要俾人教訓下先得！」、「真心覺得樓主好型好大膽」。



Threads瘋傳影片，有男大學生乘搭九巴時，被1名阿婆以「男人唔可以坐隔籬」拒絕拿來物品空出座位。（Threads@save.as.p_df）

乘巴士男士不准女乘客旁邊？該男大學生於3月7日在Threads發布影片，講述乘搭巴士的離譜經歷。樓主表示自己乘搭九巴時，有阿婆以他是「男人」為由，不准他坐在旁邊，「個阿婆上車話我係男人，唔可以坐佢隔籬」。

男大學生坐九巴 被阿婆拒絕同坐：男人唔可以坐我隔籬

樓主指，一開始打算作罷，然而「愈諗愈嬲」，於是下車時向阿婆「大反擊」，「落車費事谷住啖氣，所以就爆返佢。佢之後仲話擺咗袋唔坐得喎，壞人變老了」。

男大學生大反擊寸爆阿婆：個位妳買㗎？

影片長17秒，見到樓主邊拍片邊走近坐在上層座位的阿婆，揶揄「阿婆啊，呢個世界唔係男人就女人㗎啦，係搞都唔搞你啦！照下鏡先啦，咁老，貪你又老又殘啊？」。

樓主邊拍片邊走近坐在上層座位的阿婆。（Threads@save.as.p_df）

樓主和老婦爆發罵戰。（Threads@save.as.p_df）

樓主和老婦爆發罵戰。（Threads@save.as.p_df）

阿婆聞言怒嗆「你坐埋嚟替死咩？唔好坐囉！」，樓主反問「個位妳買㗎？黐線㗎？」，阿婆批評「你就黐線啊！坐埋落嚟度」，並指着放在旁邊座位的袋說，「睇下我有個袋……」。直至影片結束，雙方仍在罵戰。

網民紛紛批評阿婆離譜。（Threads@save.as.p_df）

網民讚男大學生做得好：要教訓下先得！

影片引來網民熱議，讚揚男大學生「做得好」，「呢一個係一個好好嘅示範，應該要借鑒」、「後生仔做得好！」、「Very good對住呢啲人就係要當面X」、「恃老賣老，一個人霸兩個位，鬧得啱，哥哥撐你！」、「阻住地球轉」、「想霸2個位，真係CXS惡X慣，要俾人教訓下先得！」、「真心覺得樓主好型好大膽」。

亦有網民笑言，「支持你。你坐落去話自己係男人，隔籬唔坐得女人，叫佢起身」、「同佢講佢咁老唔可以同你同車」、「同阿婆講，唔想同人坐，坐的士囉」。不過亦有網民認為阿婆只是找籍口霸位，「佢只係想坐兩個位，如果有女人想坐，佢又會諗第2個原因」。

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