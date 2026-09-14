2026加州買車必讀：首購補貼+9520萬美元撥款　附申請資格與車款

美國總統特朗普上台後，當地政府通過「大而美」（One Big Beautiful Bill）法案，正式終止了全國高達7,500美元（約5萬8,500港元）的聯邦電動車稅務減免，加州決定出重招反擊！加州空氣資源委員會（CARB）與加州能源委員會（CEC）雙管齊下，推出「MyFirstEV」購車津貼及9,520萬美元（約7.42億港元）的基建擴充計劃，首次購買或租賃電動車的居民，可在付款時獲即時扣減最高3,500美元（約2.73萬港元）的車價優惠。



加州州長紐森宣布，汽車製造商現向購買首輛零排放汽車（ZEV）的加州居民提供高達3500美元的即時折扣。（州長辦公室圖片）

最高即減3,500美元！「MyFirstEV」購車補貼攻略

加州專為首次購買或租賃零排放汽車（ZEV）居民而設的「MyFirstEV」計劃已於今年8月7日推出，合資格者經認可車行選購全新零排放汽車，付款時可直接扣減3,500美元（約2.73萬港元）；若購買二手車，亦可享有1,750美元折扣（約1.365萬港元）。

這項政策的最大優點在於採用銷售點即時折扣（Point-of-sale discount），買家無需等待年終報稅審核即可現場享用優惠。加州政府的1.355億美元預算將由參與車廠提供「等額配對資助」（Dollar-for-dollar match），為當地消費者帶來總計高達2.71億美元的折扣額度 。



MyFirstEV計劃為首次購車者提供3500美元的購車優惠。（州長辦公室圖片）

車價門檻限5萬美元以下 Rivian與Lucid獲豁免上限

為確保公帑精準惠及普羅大眾，補貼設有車價門檻。非加州總部的車廠，價格超過5萬美元（約39萬港元）的全新電車，以及售價超過2.5萬美元（約19.5萬港元）的二手車，均無法獲得優惠。

然而，總部設在加州的零排放汽車製造商，即Rivian和Lucid生產的汽車，則享有車價豁免，首購者選購任何車價和車款均可獲得補貼，目前Tesla、Lucid、Ford、Rivian、Chevrolet、Kia及Hyundai等品牌均已加入該計劃。

目前已加入計劃的品牌包括Tesla、Lucid、Ford、Rivian、Chevrolet、Kia及Hyundai，後續將有更多汽車品牌陸續加入。（州長辦公室圖片）

買家須注意，補貼不設追溯期，若在車商正式啟動項目前取車，事後無法補發補貼，取車前務必向車行確認優惠資格與開放日期。

加州州長紐森宣布，加州將投資9520萬美元，在全州範圍內建設零排放車輛(ZEV)基礎設施。（州長辦公室圖片）

撥款7.4億港元建基建 解決無車庫租客充電難題

根據加州能源委員會官方發佈，除了車價優惠，加州能源委員會（CEC）已批准高達9,520萬美元的清潔交通投資計劃，全面擴建全州電動車充電與加氫基礎設施，撥款劃分為4大範疇：

4,800萬美元（約3.76億港元）：聚焦輕型電動車（EV）基建，重點設置直流快速充電站（DC Fast Charging）及住宅區周邊充電設施。



3,020萬美元（約2.36億港元）：用於中重型零排放車輛基建，覆蓋物流貨車、校車、港口作業車輛及公共車隊。



1,500萬美元（約1.17億港元）：用於氫氣加注站（Hydrogen Refueling）網絡建設。



200萬美元（約1,560萬港元）：用於零排放車輛技術人員的培訓與就業發展。



加州電池儲能機隊突破21,000兆瓦，可為100萬輛電動車供電。（州長辦公室圖片）

新政策明訂，不少於50%的資金必須投向低收入及弱勢社區。亞裔人口密集、租戶比例較高的社區將有更多公共快充站進駐。截至2026年3月，加州已有超過62%的相關資金投放於相關社區，而隨着計劃加強推進，加州全境目前已設置超過216,445個公共及共享充電樁，過去困擾無私人車庫（Garage）租客的「充電焦慮」有望獲得大幅紓緩。