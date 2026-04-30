內地睇樓團¥18.8萬買車位！港爸疑中水魚局　尾數港鐵站現金交收

投資前要謹慎，以免誤墮騙局！有港男在連登討論區以題為「老豆中咗大陸睇樓團水魚局」發帖求救，父親早前到中山參加「睇樓團」，被人水游說以18.8萬人民幣（大約21萬港元）投資新屋苑車位，聲稱「回報勁高」。樓主指父親已支付10多萬港元首期，對方要求到港鐵站交收9萬港元尾數，樓主極度懷疑是投資騙局，又提供相關影片給父親，經努力勸說後，成功拖延一個星期後才支付尾數。樓主指父親尚未覺醒，希望廣大網民提供建議，「點樣可以阻止佢？之前畀個10幾萬有冇機會拎返？」。



許多網民留言指「如果真係騙局，嗰10幾萬當無咗啦」、「世伯真有錢，代騙徒多謝佢」、「經一事長一智，你老豆伏完呢次，希望唔會有下次啦」。



父親早前到中山參加「睇樓團」，被人遊說投資新屋苑車位，父親信以為真決定投資，但樓主認為這是騙案，極力阻止。（AI生成圖片）

父親信以為真投資車位

樓主在「連登討論區」表示，父親早前數次到內地參加「睇樓團」，其間有人游說他投資中山新屋苑內車位，標榜是充電車位「回報勁高」，連同律師費、佣金和維修費用，盛惠18.8萬人民幣（大約21萬港元）。父親信以為真，簽約支付10多萬港元首期，尚有9萬港元尾數需要支付，對方相約父親某天到港鐵站見面，並以現金支付尾數。

相約港鐵站現金支付尾數 兒子成功拖延一周付錢

樓主了解完事件，立即為父親分析，認為遇騙機會率極大，而且提供相關影片，但父親「死都唔肯認自己被人呃」，堅持「送多9萬蚊畀人」。樓主形容「真係講到口水都乾」，最終成功令父親拖延一周付錢。

樓主爸爸購入充電車位連同律師費、佣金和維修費用，盛惠18.8萬人民幣（大約21萬港元）。（AI生成圖片）

網民︰20萬單位仔都買到啦，仲買車位？

樓主詢問網民如何繼續阻止父親，以及之前支付的10多萬港元有否可能取回，帖文引來大量網民討論，「20萬單位仔都買到啦，仲買車位？」、「你老豆已經畀咗一大筆，一定會完成『交易』，好驚唔畀尾數會撻訂，冇得救」、「仲用現金畀錢？10幾萬買個笑話都唔貴」、「有錢被人呃，好事嚟，證明你屋企唔差」、「報警啦」。

專家提及過在內地投資充電車位風險

跨境投資現時大行其道，資深投資分析師李海文曾撰文提及過在內地投資充電車位的風險，提醒眾人選擇投資項目時，多諮詢專業人士，充分評估投資價值和風險，時刻保持警惕，切勿盲目「跟風」衝動決定，減低蒙受損失的機會。

市民可致電「防騙易18222」

本港市民如有懷疑，可致電24小時電話諮詢熱線「防騙易18222」，「反詐騙協調中心」將會跟進。

（連登討論區）