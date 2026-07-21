女兒搭港鐵不適　獲兩女乘客扶下車、職員召救護車　港媽發文感激

好人好事不嫌多！有港媽於網上發文分享好人好事，她的女兒乘搭東鐵綫時感身體不適，未能發聲說話，只能拍玻璃求救，接續撐不住蹲下身，兩位女乘客發現異狀，雖然趕時間，也於大學站幫忙扶女兒下車交給港鐵職員照顧，職員緊接幫忙召救護車送院。港媽感謝幫助過女兒的人，祝福道「喺呢度祝咁多位身體健康，生活愉快」。



網民留言表示，「香港真係好，我愛香港人，祝福你女兒早日康復」、「嘩，真係嚇一跳，多謝兩位好心姐姐即刻扶住你個女，多謝沙田站同大學站職員反應咁快。下次出門帶埋好心人雷達以防萬一，祝你個女早日康復，你哋全家身體健康」、「而家天氣咁熱，人多嘅mall同車都會幾辛苦，佢出街要小心啲。人哋媽媽辛苦嘞，希望囡囡快啲出院」。



有港媽於網上發文分享好人好事，她的女兒乘搭東鐵綫時感身體不適，未能發聲說話，只能拍玻璃求救，接續撐不住蹲下身，兩位女乘客發現異狀，雖然趕時間，也於大學站幫忙扶女兒下車。（AI生成圖片）

該港媽於Threads發文表示，女兒7月12日早上乘搭東鐵綫時感身體不適，當時列車正駛往大學站，女兒致電她求助，「我叫佢開聲請人讓個位畀佢坐低先」，又致電港鐵詢問是否有收到乘客不適的通知，她再打給女兒時已無人接聽。

女兒搭港鐵不適蹲下 獲乘客職員幫忙

港媽續說，後來有人致電給她，女兒在大學站獲港鐵職員幫助，已召救護車送院，「話發現佢嘅時候，佢已經辛苦到踎低咗」。

港媽說，兩位女乘客發現異狀，雖然趕時間，也於大學站幫忙扶女兒下車交給港鐵職員照顧，職員緊接幫忙召救護車送院。（資料圖片）

港媽感激兩女乘客趕時間也扶女兒下車

港媽趕到醫院照顧女兒，「佢同我講返本身有位可以坐低，但俾人坐咗，到佢唔舒服時，因為講唔到嘢，唯有拍玻璃，不過人哋冇理佢（應該係唔知佢做乜），之後佢就支持唔住」。

港媽表示，隨後有兩位女乘客「好好人」，發現女兒不舒服就幫忙扶着，其中1人細心幫忙將耳機放入袋，並得知是這位乘客聯絡告知女兒的消息，而兩位女乘客雖然趕時間，也幫忙扶女兒下車交給職員。

港媽感激港鐵職員，「另外要多謝沙田站同大學站職員嘅迅速幫忙，令我好快就知道佢（女兒）嘅情況」。（資料圖片）

港媽祝好心人：身體健康，生活愉快

港媽說，不知道兩位女乘客是否有機會看到帖文，但也表達感激，「我同個女都好感謝兩位嘅幫忙，好彩有你哋嘅出現，喺佢最辛苦嘅時候扶起咗佢」，又說「好希望畀兩位好心人見到，阿女話個姐姐應該係學生，似乎係專業人士，不斷幫佢留意住每一個病徵」。

港媽亦感激港鐵職員，「另外要多謝沙田站同大學站職員嘅迅速幫忙，令我好快就知道佢嘅情況。喺呢度祝咁多位身體健康，生活愉快」。

港媽說，「佢（女兒）係過度換氣，當時喘緊氣，手腳好快會發麻冇力，佢會跌倒，所以佢需要坐低盡快自主控制呼吸」。（《神的禮物-14天》劇照）

港媽：女兒過度換氣，需坐低控制呼吸

有網民擔心道，「如果佢坐低咗，休克都無人知，只會以為佢瞓着，執返身彩啦」。港媽回覆，「謝謝關心，其實佢係過度換氣，當時喘緊氣，手腳好快會發麻冇力，佢會跌倒，所以佢需要坐低盡快自主控制呼吸」。

有網民建議，「可以準備定支細嘅白花油畀囡囡放袋，喺自己唔係好掂嘅時候搽啲落個額頭雲精（太陽穴）同人中度，可以即時令個人清醒啲，減低個人一嘢暈低撞親嘅風險，同埋可以延長時間畀自己同其他人求助」。港媽回覆，「多謝你，佢身上平時有保心安膏同埋糖，可能當時架車太多人有啲焗」。

（Threads@karen319y）

其他好人好事：東涌女童返學搭錯車到碼頭！好心人贈$100陪乘的士 港媽感激尋人

父母不在身邊，兒童一旦遇到突發事情，難免會感到慌張，幸好她遇到好心人！有港媽在Facebook群組「東涌friends club」匿名發帖，表示今年6月22日早上7時30分至45分，女兒返學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，身上沒有足夠金錢乘車返回學校，幸好「呢個時候有個好心人遞上100蚊俾我個女」，甚至帶同她乘搭的士返學。樓主表示，如果有心人同樣在群組內，「請聯絡我，俾返錢你」。



樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

網民大讚：好人好事

帖文引來許多網民討論，不少人大讚東涌人很有愛，「好人好事」、「好事一宗，值得表揚」、「可能人哋幫完你個女，完全冇諗過要回報，不如你將呢種好人好事精神教你個女」。

樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

地理分析 相信女童誤往東涌新碼頭

東涌共有2個碼頭，舊碼頭沒有公共交通工具可以抵達，新碼頭正名是東涌發展碼頭，附近有巴士站和的士站，相信樓主女兒誤乘車前往新碼頭，好心人帶同她到附近的士站乘搭的士上學。

好心人帶同女學童到附近的士站乘搭的士上學。(Google地圖街景截圖)

（Facebook群組「東涌friends club」）