四川社區中心發短訊提醒居民「多吃狗肉」　官方：只是養生建議

四川雅安一則社區健康提醒簡訊，因內容提及「可多吃狗肉」引發爭議。



相關訊息在網絡流傳後，不少網友質疑用語不妥，認為未顧及養狗、愛狗族群的感受，也不符合現代社會普遍價值觀，迅速掀起討論。

四川社區衛生服務中心群發短信提醒多吃狗肉，引起網絡熱議。（微博圖片）

事後衛生中心更正吃狗肉提醒並致歉：

據《極目新聞》報導，1月5日，有網友曝光一封由四川省雅安市雨城區青江街道社區衛生服務中心發送的健康提醒簡訊。簡訊內容指出：「小寒是一年中最冷的時段之一。」並呼籲民眾注意保暖、適度運動、增強體質，飲食方面則建議：

以溫熱補腎為主，可多吃狗肉、海參等食物。

其中「多吃狗肉」的說法，引發不少網友反彈。

對此，青江街道辦事處工作人員7日向媒體表示，該簡訊確實由社區衛生服務中心發送，原意僅是提供季節性養生建議，並非刻意鼓勵民眾食用狗肉，但在用詞表達上考慮不周，造成誤解，已注意到相關爭議。

社區衛生服務中心隨後重新發送更正簡訊，並向市民致歉。在新版內容中，飲食建議已刪除狗肉，改為羊肉、牛肉、桂圓、芝麻、板栗、淮山藥等較常見的溫補食材，盼能提供更周全、妥適的健康資訊。

