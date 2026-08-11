有片│屯門大興邨老鼠極猖狂　施「縮骨功」跑入機房　附房署回應

老鼠神出鬼沒，需要及時處理！Facebook專頁「大興邨關注組」近日有街坊上載1段影片，長約40秒，顯示1名男子手持長傘在大興邨其中公屋的地下大堂，當走近1個垃圾桶，繼而用傘敲打桶身，即有1隻老鼠跑出，然後沿樓梯跑到電話機房，雖一度折返，但因有人，最終施展「縮骨功」從隙縫走入房，卻隨即有另1隻老鼠跑出，更從機房內伸頭探視。換言之，現場總共至少有2隻老鼠，表現得極為猖狂，而牠們見到有人仍站在外，便逃入機房內暫避。



管理員表示「有時真係想親手搞掂佢」，事後通知房署解決鼠患問題，大讚「房署反應幾快，已派人處理緊」，同時上載相關照片。



房屋署回覆《香港01》查詢時表示，房屋署一向十分關注轄下公共屋邨的環境衛生，致力採取措施防治蟲鼠，並主動應用科技偵測鼠蹤。在本年7月6日晚上，大興邨興昌樓駐地下大堂保安員留意到有居民在大堂近垃圾筒旁發現有老鼠出沒，保安員立即在相關位置擺放捕鼠器，並成功捕獲兩隻活鼠，其後馬上徹底消毒及清潔。



房屋署指出，為進一步提升防治成效，辦事處於翌日隨即在合適位置如垃圾房及設施房，加設不同類型的鼠餌及增加捕鼠器數量，並以「手提式熱能探測攝像機」在大堂及設施房徹底搜索，但未有發現，相關位置其後再無出現鼠蹤，亦無接獲大廈有鼠蹤報告，情況已明顯改善，房屋署會持續監察邨內鼠蹤。房屋署於帖文發布翌日，亦留意到社交媒體帖文提及上述事件，帖文留言指辦事處職員已即時跟進及處理。



男子手持長傘在大興邨其中1幢公屋的地下大堂，走近1個垃圾桶，繼而用傘敲打桶身。（Facebook專頁「大興邨關注組」影片截圖）

網民：對老鼠仁慈就對自己殘忍

許多網民在帖文留言指鼠患問題嚴重，形容老鼠「識縮骨功」，又直言「唔整死佢，遲早入埋屋仲大鑊」、「對老鼠仁慈就對自己殘忍」、「裡面放老鼠藥」。

有1隻老鼠從垃圾桶立即跑出。（Facebook專頁「大興邨關注組」影片截圖）

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屯門公屋屋邨曾有鼠患 房署加強滅鼠措施

屯門公屋屋邨過往亦不時被發現鼠患問題嚴重，其中2022年10月，蝴蝶邨一度出現群鼠亂竄，懷疑有人故意餵飼。房屋署屋邨辦事處加強清潔工作及滅鼠措施，聘請專業防治蟲鼠公司在邨內進行滅鼠工作，包括放置鼠餌及捕鼠器，署方亦不時與食環署人員及商場業主進行聯合清潔行動及巡視屋邨，檢視防治蟲鼠工作。除了加強滅鼠措施之外，亦張貼通告，提醒居民切勿餵飼動物，屋邨辦事處亦加强巡邏。

Facebook專頁事後通知房署解決鼠患問題，大讚「房署反應幾快，已派人處理緊」。（Facebook專頁「大興邨關注組」圖片）

Facebook專頁事後通知房署解決鼠患問題，大讚「房署反應幾快，已派人處理緊」。（Facebook專頁「大興邨關注組」圖片）

房屋署：巡查配合應用科技監測鼠蹤

房屋署回覆《香港01》查詢時指出，辦事處一直參考食物環境衞生署（食環署）提供的專業防鼠滅鼠工作建議，在各座住宅大廈及公眾地方設置防治老鼠措施。此外，每日派員巡查及清潔邨內公眾地方和設施，確定防鼠滅鼠措施能妥善執行。辦事處在老鼠容易匿藏的地方，例如花槽、垃圾房及設施房等放置鼠餌、新型捕鼠器工具（如方型或T型鼠餌盒）及堵塞鼠洞。

房屋署表示，現時大興邨內不同的位置合共放置超過100個捕鼠器、90多個鼠餌及140多個鼠擋，並會按實際情況靈活調整防治策略及擺放位置。此外，辦事處應用科技設施，主動於邨內安裝流動監察系統，以準確監察老鼠匿藏點及出沒範圍，提升鼠蹤偵測成效。由於老鼠較常於夜間活動，職員亦配備「手提式熱能探測攝像機」，方便於昏暗環境下巡查偵測鼠蹤。

房屋署表示，屋邨辦事處會在老鼠容易匿藏的地方，例如花槽、垃圾房及設施房等放置鼠餌、新型捕鼠器工具（如方型或T型鼠餌盒）及堵塞鼠洞。圖為方型鼠餌盒。（房屋署提供）

房屋署表示，屋邨辦事處應用科技設施，主動於邨內安裝流動監察系統，以準確監察老鼠匿藏點及出沒範圍，提升鼠蹤偵測成效。（房屋署提供）

房屋署表示，屋邨辦事處應用科技設施，主動於邨內安裝流動監察系統，以準確監察老鼠匿藏點及出沒範圍，提升鼠蹤偵測成效。（房屋署提供）

房屋署表示，由於老鼠較常於夜間活動，職員亦配備「手提式熱能探測攝像機」，方便於昏暗環境下巡查偵測鼠蹤。（房屋署提供）

房屋署表示，由於老鼠較常於夜間活動，職員亦配備「手提式熱能探測攝像機」，方便於昏暗環境下巡查偵測鼠蹤。（房屋署提供）

房屋署：聯同食環署等協作滅鼠

房屋署指出，屋邨的防鼠滅鼠行動需要各持份者的積極參與，辦事處每月均會聯同食環署人員巡視屋邨，以及聘請專業防治蟲鼠公司在邨內進行滅鼠工作。此外，辦事處會聯同邨內各持份者，包括大興邨商場及街市的業主（領展）及其食肆租戶進行聯合清潔行動，最近兩次分別在今年7月15日及7月23日進行。辦事處亦會每年舉辦4次屋邨清潔運動，邀請食環署、領展、區議員、關愛隊及居民代表等出席，合力積極推動和落實防治蟲鼠工作。最近1次屋邨清潔運動已於今年4月下旬舉行，而下一次將於8月中進行。

房屋署表示，辦事處亦善用屋邨通訊、宣傳海報、「房屋資訊」頻道、電子告示板等，提醒居民及各持份者保持屋邨環境衞生及家居清潔的重要性。

辦事處會不時檢視各項工作的成效，並按需要加強防治滅鼠的措施。居民如發現鼠蹤，可通知辦事處提供即時協助和跟進。

房屋署與食環署跨部門及與各個持份者協作，進行屋邨清潔運動。（房屋署提供）

房屋署表示，辦事處亦善用屋邨通訊、宣傳海報、「房屋資訊」頻道、電子告示板等，提醒居民及各持份者保持屋邨環境衞生及家居清潔的重要性。（房屋署提供）

（Facebook專頁「大興邨關注組」／房屋署）

其他報道：新春期間老鼠入屋！港女子鋪13塊老鼠板 放藥放籠捕鼠失敗急求教

新春期間老鼠無休，走入民居真的令住戶十分困擾。有港女網民新春期間突然發現家中有老鼠，她於是在廚房地上放滿多達13塊老鼠膠板，可是該老鼠太大隻而沒效用，她後來放了老鼠藥及籠捕鼠失敗，令她十分苦惱，於是上網急求捉鼠大法。有網民建議「老鼠膠板上面一定要放啲食物，咁佢停留耐啲先會黐得實」



樓主發現有老鼠入屋，在廚房地上放上多張老鼠膠板都沒有效用。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

老鼠在屋內挖牆，令樓主大為苦惱。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

網民建議膠板上放食物，令老鼠吃時停留較欠，可能效用較好。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

全文：新春期間老鼠入屋！港女子鋪13塊老鼠板 放藥放籠捕鼠失敗急求教