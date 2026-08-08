有片│新蒲崗變老鼠樂園？如意樓入10隻老鼠亂竄　網民：點住人

住戶每晚回家都要先避過老鼠關卡？有香港女生近日經過新蒲崗越秀廣場及如意樓之間後巷時，驚見大廈入口樓梯鼠患嚴重，她拍下影片於網上分享，見到約有10隻老鼠在欄杆位置亂竄。



網民看影片後大呼恐怖，「比迪士尼更似老鼠樂園」、「我懷疑貓見到都驚」、「樓上點住人」、「好慘，都唔知點上樓，屋入面又要驚老鼠入屋，真係人都癲」、「送外賣見到點算」、「新蒲崗鼠患問題係比較嚴重，但呢度真係誇張咗啲」。有網民指出，「新蒲崗、土瓜灣、大角咀，唔驚訝」、「仲有大埔，呢幾個地方真係勁多老鼠」。



有港女生近日經過新蒲崗越秀廣場及如意樓之間後巷時，驚見大廈入口樓梯鼠患嚴重。（Threads用戶授權影片截圖）

該港女生於Threads發文發片，見到新蒲崗如意樓大廈入口樓梯，約有10隻老鼠在欄杆位置亂竄，畫面極之震撼。

新蒲崗如意樓入口約10隻老鼠亂竄

不少網民指出，新蒲崗鼠患問題一直嚴重，「每次凌晨要行去越秀嗰間麥當勞都好X大勇氣，已經唔知幾多次行去嘅時候見到老鼠喺條街尖叫，好佩服住樓上嘅人」、「Mikiki 附近都唔少老鼠」、「馬會附近都有好多老鼠，基本上成個新蒲崗都係米奇樂園」、「老鼠樹都係新蒲崗，唔知處理咗未，定係要斬咗棵樹？」。

新蒲崗如意樓大廈入口樓梯，約有10隻老鼠在欄杆位置亂竄。（Threads用戶授權影片截圖）

新蒲崗街坊：衛生愈來愈差

有街坊說，「本人住新蒲崗唐樓30年，只可以話衛生愈來愈差，尤其啲唐樓，激多甲甴同老鼠，全部躲喺啲去水渠到，呢排落雨佢哋湧晒出嚟」、「我10年前住過呢度，同越秀中間條巷仔，一到夜晚就好多老鼠，估唔到而家癲到，連大廈都咁多」。

有街坊表示除了鼠患，新蒲崗還有其他衛生問題，「噚日經過得龍條巷仔，目測有4-50隻曱甴，有生有死」、「馬會、公園上面啲鴿成日低飛去十字路口，過馬路兜口兜面片埋嚟，連埋啲後巷，勁多衛生問題」，甚至有人稱「新蒲崗有個阿婆成日出嚟餵老鼠，餵到完全唔驚人」。

有街坊說，「本人住新蒲崗唐樓30年，只可以話衛生愈來愈差，尤其啲唐樓，激多甲甴同老鼠，全部躲喺啲去水渠到，呢排落雨佢哋湧晒出嚟」。（Threads用戶授權影片截圖）

網民欲去新蒲崗覓食 因鼠患嚴重卻步

有網民表示鼠患問題令其不敢去新蒲崗覓食，「所以喺呢度睇到好多人介紹新蒲崗好食嘅餐廳，我諗起呢度嘅鼠患好嚴重，令我卻步」、「之前都覺得新蒲崗有好多正嘢食，但之後發現好多出名嘅食肆本身都污糟，二嚟真係好驚餐廳廚房俾老鼠行過/咬食材，我食咗咪大鑊」。

有網民分析鼠患嚴重原因，「問題唔係清潔工，係多咗好多污糟邋遢嘅自私人。眼見清潔工佢哋不停做，一堆人食嘢垃圾周街掉，我試過出聲提返要掉去垃圾桶，都好似我錯咁」、「氣候變咗，無冬天，係咁生。滅鼠方法無突破，少咗垃圾桶，晚上垃圾隨處放」。

新蒲崗休憩處曾有大批老鼠出

新蒲崗鼠患一向嚴重，其中去年11月17日，有網民在Threads上載影片，顯示彩虹道8號對開「新蒲崗休憩處」的一棵大樹，驚現大量老鼠爬行及匿藏。《香港01》記者當晚到場觀察，同樣見到多隻老鼠在該棵大樹上落，不時在樹根的空隙間穿插走動，行動敏捷；亦有老鼠「眼仔碌碌」站在樹幹分支處短暫停留，或與其他老鼠「交頭接耳」後分別跑走，樹旁則放有兩個「鼠餌站」。

彩虹道新蒲崗休憩處一棵大樹上有老鼠出沒。（林振華攝）

彩虹道新蒲崗休憩處有大批老鼠出沒，多隻老鼠爬到樹上。（Threads @terrenceleung.kingyiu）

（Threads@nagisa_see_mi）

其他報道：旺角店傳貓叫聲有貓被困？店外告示︰電子聲驅鼠 網民笑：裝假貓

養貓可以捕鼠，播放貓聲也可以驅鼠？有香港女生在Facebook群組「香港貓店長關注組」上載1張照片，可見店舖鐵閘貼上告示，上款寫着「各位街坊、朋友」，下款則是廣東道某號數的「店主示」，內容提及「店舖入面啲貓叫聲係假貓電子叫聲，用嚟驅逐老鼠，請大家見諒」，相信店內假貓電子叫聲曾經引起不知情人士的誤會，以為有貓被困。



網民質疑電子貓叫聲成效

樓主都笑言「路過聽見有貓聲，被fake起，原來用貓聲趕米奇，但唔知成效如何呢？」，許多網民留言指「好像老鼠藥咁，初期叫有效但之後分別到後就唔會再中計，係暫時有用嘅對策」、「唔係裝假狗，係裝假貓」、「堅嘅都未必驚，仲驚你個流嘅？」、「連貓捉老鼠工作都被科技取代」。

過來人強調真貓嚇鼠無法取代

有網民提出更有效方法，「老鼠係驚貓陣氣味，唔係驚聲」、「聲音無用，老鼠係怕貓氣味」、「老鼠識分辨貓的體味」、「貓屎最有效」。

網民指出電子貓聲無法驅老鼠，「老鼠係驚貓陣氣味，唔係驚聲」、「聲音無用，老鼠係怕貓氣味」、「老鼠識分辨貓的體味」、「貓屎最有效」。（《多啦A夢》截圖）

警方7月15日收到報案

警方回覆《香港01》查詢時表示，今年7月15日下午4時17分，有途人經過旺角廣東道997號一間店舖，上址沒有營業，卻聽到貓叫聲，擔心有貓被困，於是報案。警員到場揭發貓聲只是錄音，相信店主用來嚇走老鼠。

（Facebook群組「香港貓店長關注組」）