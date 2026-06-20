私家小巴疑壞車停路中心　旅遊巴偷位轉彎　的士突駛前變夾三文治

旅遊巴仍在扭軚偷位，的士為何要趕着駛前呢？網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，秀茂坪道及協和街交界有學校私家小巴疑壞車停在路中心轉彎處，有旅遊巴欲轉入協和街，扭軚偷位時，1輛輪椅的士同欲轉彎，從旅遊巴車尾駛到左邊，旅遊巴被夾成「三文治」之餘，更與的士車頭發生擦撞。



網民紛紛留言批評的士司機，「的士添煩添亂」、「係要攝上去先」，又說「旅遊巴司機又要攞錢出嚟賠錢啦！」。



網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，秀茂坪道及協和街交界有學校私家小巴疑壞車停在路中心轉彎處，有旅遊巴欲轉入協和街，扭軚偷位。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片揶揄，「黃色小巴又壞車，藍色旅遊巴佬唔夠位又夾硬要過，的士佬就夾硬再攝，強強聯手」。

私家小巴疑壞車停路中心 旅遊巴偷位轉彎

「車cam」影片見到，事發於6月18日早上7時許，秀茂坪道及協和街交界有學校私家小巴疑壞車停在路中心轉彎處，有旅遊巴欲轉入協和街，扭軚偷位時，1輛輪椅的士從旅遊巴車尾駛到左邊，旅遊巴褪後時的士跟着褪後，旅遊巴繼續扭直車身，但的士未有再跟着褪後，最終旅遊巴與的士車頭擦撞。

旅遊巴扭軚偷位時，1輛輪椅的士同欲轉彎，從旅遊巴車尾駛到左邊。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

旅遊巴被夾成「三文治」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

旅遊巴褪後時的士跟着褪後。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

旅遊巴繼續扭直車身，但的士未有再跟着褪後，最終旅遊巴與的士車頭擦撞。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車cam直擊的士駛前變夾三文治再擦撞

的士司機扭開車身，下車察看損毀情況，與此同時，有對男女於行人過路處衝紅燈過馬路，其後「車cam」片主在轉綠燈後往前駛，見到因學校私家小巴、旅遊巴及的士堵在路口，引致後方塞車。

有網民揶揄旅遊巴及的士司機，「果然高手雲集」、「1個唔讓，兩個唔讓，3個唔讓，全部企晒喺度等運到，何必呢」，又笑說「快啲叫周星星推開架校巴啦」。

的士司機扭開車身，下車察看損毀情況，與此同時，有對男女於行人過路處衝紅燈過馬路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機扭開車身，下車察看損毀情況。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車cam片主在轉綠燈後往前駛，見到因學校私家小巴、旅遊巴及的士堵在路口，引致後方塞車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批旅遊巴司機駕駛技術差：條友都唔識揸大車

有網民直指旅遊巴司機駕駛技術差，「條友都唔識揸大車，見到有嘢卡住就要偷前啲再攞右軚，無偷位都算，左邊咁大部的士喺度，都可以照攞右軚褪後fing個左頭出去，揸返私家車算啦咁X」、「旅遊巴最戇X，倒後少少攞直架車，再偷前行追左邊已經鬆到條腰夠位走再轉彎，邊使倒後咁多由頭入過隻彎，左頭咁多位」。

有網民就一同批評衝紅燈男女，「揸車嘅亂揸，過馬路嘅亂過，全部都亂嚟」。

有網民笑說，「快啲叫周星星推開架校巴啦」。（《逃學威龍2》劇照）

過馬路守則！衝紅燈、綠燈閃爍亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。運輸署網頁又列明，「不得在以『之』字線標示的控制區範圍內過馬路，應從『斑馬線』橫過」、「不得在『綠色人像』過路處兩旁15米內過馬路。你應該在『綠色人像』燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過」、「不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過」。

不得在以「之」字線標示的控制區範圍內過馬路，應從「斑馬線」橫過。（運輸署網頁）

不得在「綠色人像」過路處兩旁15米內過馬路。應該在「綠色人像」燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過。（運輸署網頁）

不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過。（運輸署網頁）

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

睇多啲：有片│屯門救護車響號趕救命！的士拒讓路捱轟

遇到救護車等緊急車輛響號趕往救援，應在安全情況下讓路，不應無視。本港Facebook群組流傳影片，屯門有綠色新界的士於紅燈停車等候交通燈號時，後方有1部救護車響號甚至「開咪」示意讓路，惟的士司機未有理會讓路。救護車一直響號等候，直到交通燈號轉成綠燈，的士駛走才可繼續前進。目擊者批評「開晒咪叫你都唔讓開，（有）冇搞錯！」。



影片引起熱議，不少網民指摘的士司機離譜，「阻人救命」、「自私X！」、「告得，阻礙緊急救援車輛」、「咁基本嘅規矩都唔識！」。不過亦有網民認為要體諒的士司機難處，「一讓有可能當你衝燈，唔讓又俾人鬧阻住白車去救人，兩難」、「安全情況先好讓，如果夾硬讓造成危險，救援人員都唔想發生」。



屯門有綠色新界的士未有讓路予救護車被公審。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

救護車一直響號，但的士未有讓路。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

不少網民斥責的士司機離譜，也有網民認為要體諒的士司機難處。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

現場為屯門龍門路T字路口。（Google Maps）

更多詳情請看：有片│屯門救護車響號趕救命！的士拒讓路捱轟 1無奈原因反勸體諒