【港鐵／讓座／關愛座／優先座】港鐵讓座問題常掀爭議。本港社交平台Threads流傳影片，指港鐵屯馬綫列車內，有1名阿婆因無人讓座，竟「發爛渣」大鬧車廂，「爆粗」之餘還推開小朋友，與車內乘客爭執，目擊者直斥阿婆「恃老賣老」。而影片中，阿婆於錦上路下車，但仍然在門外來回走動指罵車內乘客，直至列車離開。



網民看片後都被震撼，紛紛斥責阿婆離譜，「有力有氣推人鬧人，仲有需要讓座畀佢咩？」、「仲要郁手，如果整親小朋友點算？」、「香港真係就嚟黐線」。



港鐵屯馬綫列車內，有1名阿婆因無人讓座，竟「發爛渣」大鬧。（Threads影片）

觀塘apm老婦掌摑女童惹全城關注

觀塘apm於8月26日有男童與女童因場地設施問題爭執，其間1名老婦推撞及大力掌摑1名女童，女童被打至跌倒地上，觸發家長混戰，最終男童母親、外婆，以及女童母親同涉襲擊等罪被捕，引起全城關注。

8月26日，觀塘apm有男童與女童因場地設施問題爭執，其間1名老婦推撞及大力掌摑1名女童，女童被打至跌倒地上，觸發家長混戰。（Threads@one_mushroooom）

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【影片直擊】阿婆不滿無人讓座 大鬧車廂推撞小朋友

網民都認為身為長輩，無論發生何事都不應以暴力對待兒童，言猶在耳，本港竟再發生疑成人推撞小朋友事件。有網民在8月27日於Threads發布影片，指港鐵屯馬綫列車內有阿婆因不滿無人讓座予她，發難「惱羞成怒，粗口爛舌」，更出手推開小朋友。

港鐵屯馬綫列車內有阿婆因不滿無人讓座予她，發難「惱羞成怒，粗口爛舌」，更出手推開小朋友。（AI生成圖片）

阿婆與乘客爭執 疑被趕下車 女乘客：咁無禮貌，做咩要讓？

影片長16秒，看到穿黑色上衣的阿婆在屯馬綫錦上路站離開車廂，未知是自己下車還是被趕下車。不過她下車後依然「火氣十足」，目露兇光來回走動，隔着車門指罵車內乘客，而畫面傳出車內男聲表示「唔讓咪唔讓囉，做乜要讓啫？」，亦有女聲說「睇住啲細路」、「咁無禮貌，做咩要讓畀佢？」。影片最後列車開出，但阿婆貌似仍然相當不忿氣。

阿婆在屯馬綫錦上路站離開車廂，不過下車後依然「火氣十足」，目露兇光來回走動，隔着車門指罵車內乘客。（Threads影片）

阿婆在屯馬綫錦上路站離開車廂，不過下車後依然「火氣十足」，目露兇光來回走動，隔着車門指罵車內乘客。（Threads影片）

樓主批評，「唔讓位畀佢（就）惱羞成怒，粗口爛舌，仲要推開個小朋友？佢唔係老人家，只係1個變老咗嘅壞人。太多呢啲恃老賣老嘅人」。

網民紛紛批評阿婆離譜。（Threads影片）

網民批阿婆離譜：有力氣推人鬧人，仲有需要讓座咩？

網民看後紛紛指摘阿婆離譜：

「有力有氣推人鬧人，仲有需要讓座畀佢咩？」



「好可怕」



「仲要郁手，如果整親小朋友點算？」



「好多粗鄙老人家出沒」



「香港大把呢啲阿嬸，我試過見過大肚婆喺地鐵先坐咗個位，俾個阿嬸咒佢之後生個仔會又盲又聾又啞，個阿嬸衝入車廂嗰一下身手仲好過職業運動員」



港鐵範圍滋擾其他乘客可罰款5,000元。（資料圖片）

港鐵範圍滋擾其他乘客可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

襲擊罪可判監禁

另外，推撞他人可能涉嫌觸犯襲擊罪。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。