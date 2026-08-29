大埔新型騙案？超市外大媽狂叫協助調校手機　殺上九巴籲幫手惹疑

騙案手法層出不窮，市民記得要小心！有大埔街坊在Facebook群組「大埔 TAI PO」今年7月11日發文表示，「有個揸藍色風扇仔、孭斜孭袋大媽」於當日下午約1時，在富蝶邨一間超市門口「企咗好耐」，「不停尋找目標，追住路人叫人幫手調校佢部電話」。



樓主進入超市前，目擊到大媽成功找到一名街坊幫手調校手機，樓主離開超市後，「仲見佢仲企原位尋找目標」，擔心是騙案，所以通知保安到場趕走大媽，同時將消息發布在社區群組。到了當日4時許，有街坊在路線72K的九巴上遇到大媽，「同樣係咁搵人幫手調校佢部電話」，由於街坊一早見到樓主訊息，所以婉拒幫手，大媽「去後面坐，找後面的人」。



有街坊在路線72K的九巴上遇到大媽，「同樣係咁搵人幫手調校佢部電話」。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

見到佢，教佢點行去電話舖整好過！ 樓主提醒街坊

帖文引來許多網民留言：

「搵警察叔叔幫佢」

「呢啲話叫你幫佢㩒電話嘅騙子，轉頭就話你整壞，索償」

「最新型騙案，不要多事」

「老千阿姨，佢想你送新手機畀佢，哈哈」



由於街坊一早見到樓主訊息，所以婉拒幫手，大媽「去後面坐，找後面的人」。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

騙案猖獗，香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線，提供24小時反詐騙諮詢服務，市民可致電18222與反詐騙協調中心人員聯絡，以協助應對懷疑騙案，熱線亦提供最新騙案手法資訊及警示，以有效應對時下流行騙案。

由於街坊一早見到樓主訊息，所以婉拒幫手，大媽「去後面坐，找後面的人」。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

熱線只提供諮詢服務，倘若市民懷疑自己成為騙案的受害者，請前往就近的警署報案。如遇到緊急事故，請立即致電999報警求助。

樓主在富蝶邨一間超市門口見到大媽「企咗好耐」，「不停尋找目標，追住路人叫人幫手調校佢部電話」。（AI生成圖片）

（Facebook群組「大埔 TAI PO」）