將軍澳出現升級版請食飯黨！背心女胸壓色誘　受害人籲男街坊提防

本港近日各區都出現請食飯黨，當中將軍澳亦不能倖免。Facebook群組「將軍澳主場」流傳2張疑似請食飯黨的照片，管理員同時用文字交代，指該2名人士分別身穿黑色和白色上衣，其中1人負責「睇水」，容貌和身材姣好的女同黨則出動，「開口問人請食飯」，但近期出現「升級版」，請食飯黨「已經話無錢」，身穿黑色背心的女子「成對嘢（胸部）壓埋嚟，壓到我埋牆角」 ，管理員驚呼「非常恐怖」。



照片可見，現場是寶盈花園對開唐俊街近珍珠奶茶店對開，管理員指出2女「落緊海濱，男街坊睇路，便宜莫貪」。



群組管理員表示，將軍澳區近期出現「升級版」請食飯黨，身穿黑色背心的女子用胸壓人，驚呼「非常恐怖」。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

網民狠批：利用人哋善心，同行乞有咩分別？

帖文引來許多網民討論，「唔好畀佢挨近埋身，隨時唔畀錢就屈你非禮」、「求正面」、「將軍澳越嚟越多」、「利用人哋善心，同行乞有咩分別？」。

群組管理員表示，將軍澳區近期出現「升級版」請食飯黨，身穿黑色背心的女子以胸壓人，驚呼「非常恐怖」。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

行乞可罰款及監禁

根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，第1或第2次定罪可處2,000元罰款及監禁1個月；第3次或其後定罪，可處2,000元罰款及監禁12個月。

（Facebook群組「將軍澳主場」）

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騙徒無處不在，市民切記要小心提防！1名香港女生在Threads發文表示，今年6月3日收到陌生人來電，當詢問對方身份時，她的手機剛好耗盡電源，令她有時間思考到底是誰致電。樓主稱一度以為對方是送貨員，但之前1天才訂貨，1個月後才會送遞上門，而電話充電期間再有人致電，是「同一個嘅6字頭」號碼，樓主才知道並非送貨。



樓主表示，來電者說得出其姓名，稱呼她為「小姐」，但相信對方是想詐騙。（AI生成圖片）

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

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