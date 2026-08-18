尖沙咀借錢食飯黨？女子敲車窗逐個問　司機：我仲窮　網民：慣犯

在車內也躲不過「借錢食飯黨」？有司機於網上發文表示，在尖沙咀遇到有位女子敲其車窗借錢吃飯，他直言對不認識的人會靜靜地關窗，「我愛莫能助，我關完窗，含淚，我心諗，我仲窮過你」。照片見到，女子問樓主借錢未果，再繼續問前車司機。



不少網民認出該女子是「慣犯」，「呢條女日日兩三點就落街問人攞錢食飯，佢仲有1隻白色狗，好心佢咪養狗啦」、「我已經俾佢問咗好X多次，停親架車喺尖咀實遇到佢」，建議若想助人，可去買食物，勿直接給錢，「見到呢啲直接買5個包畀佢睇住佢食」。



有司機於網上發文表示，在尖沙咀遇到有位女子敲其車窗借錢吃飯。（Threads@holummmmm）

該司機於Threads發文發相表示，「前排喺尖沙咀見到有位女士，敲窗問我借錢畀錢佢食飯，有冇師兄遇過呢位女士」。

尖沙咀女子敲車窗問司機借錢食飯

照片見到，樓主當時在尖沙咀金馬倫道，該女子綁着長頭髮、戴着頸箍、穿黑色短袖上衣、揹布袋，正在詢問樓主前車司機。

網民認出該女子是「慣犯」，「呢條女日日兩三點就落街問人攞錢食飯，佢仲有1隻白色狗，好心佢咪養狗啦」。（Threads@holummmmm）

網民指慣犯 曾於山林道出沒

不少網民留言直指騙子，「睇個款，十成十騙X人，畀佢都onX」、「職業乞兒」、「只給吃的，不給錢」、「直接拎陰司紙畀佢咪得囉，睇下佢仲夠唔夠膽日光日白喺度偷呃拐騙」。

更有網民親身遇過，「尖沙咀經常有個女人，敲窗問人畀錢佢食飯，袋住隻狗仔，我都遇過」、「1年前左右，山林道泊車，佢問我攞錢食早餐」。

有網民指出，遇到求助想吃飯者，可直接買食物勿給錢，「有一次1男1女問我，我帶咗佢去7仔買杯麵買嘢飲，總共買咗4樣嘢，我就走，佢哋都冇說話好講」。

（Threads@holummmmm）

其他報道：將軍澳出現升級版請食飯黨！背心女胸壓色誘 受害人籲男街坊提防

本港近日各區都出現請食飯黨，當中將軍澳亦不能倖免。Facebook群組「將軍澳主場」流傳2張疑似請食飯黨的照片，管理員同時用文字交代，指該2名人士分別身穿黑色和白色上衣，其中1人負責「睇水」，容貌和身材姣好的女同黨則出動，「開口問人請食飯」，但近期出現「升級版」，請食飯黨「已經話無錢」，身穿黑色背心的女子「成對嘢（胸部）壓埋嚟，壓到我埋牆角」 ，管理員驚呼「非常恐怖」。



照片可見，現場是寶盈花園對開唐俊街近珍珠奶茶店對開，管理員指出2女「落緊海濱，男街坊睇路，便宜莫貪」。



群組管理員表示，將軍澳區近期出現「升級版」請食飯黨，身穿黑色背心的女子用胸壓人，驚呼「非常恐怖」。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

網民狠批：利用人哋善心，同行乞有咩分別？

帖文引來許多網民討論，「唔好畀佢挨近埋身，隨時唔畀錢就屈你非禮」、「求正面」、「將軍澳越嚟越多」、「利用人哋善心，同行乞有咩分別？」。

群組管理員表示，將軍澳區近期出現「升級版」請食飯黨，身穿黑色背心的女子以胸壓人，驚呼「非常恐怖」。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

行乞可罰款及監禁

根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，第1或第2次定罪可處2,000元罰款及監禁1個月；第3次或其後定罪，可處2,000元罰款及監禁12個月。

（Facebook群組「將軍澳主場」）