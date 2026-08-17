赴港打工騙局｜涉案中介藉「粵語不合格」呃錢　事主追討人去樓空

為了能前往香港務工，一名內地男子向一家公司付了約2萬元（人民幣，下同）費用，並接受粵語測試。兩次考試未通過後，他想要求退款卻聯繫不上對方，公司也搬走了。



內地《華商報》報道，家住福建建甌、一直以做木工裝修工作為生的47歲蔡姓男子打算去香港工作，1月在網上刷視頻時，看到有人在發布視頻招攬去港勞務人員，於是與帳號所有人曹姓男子聊了起來。

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蔡姓男子星期三（8月12日）告訴《華商報》，當時在與曹姓男子溝通時，曹姓男子提到在提交個人相關材料後，還要進行粵語培訓，必須通過培訓測試才行，否則不予退款，蔡姓男子就此提出異議。

兩人微信（WeChat）多次溝通後，曹姓男子最終答應他，如果去不了香港，費用照退。

曹姓男子通過微信向蔡姓男子轉來了陝西誠萬聚人力資源有限公司的對公帳戶和對公碼，蔡姓男子便依照曹姓男子要求，1月20日轉了1,800元定崗費，又在十天後轉了19,600元的中介費，同時與公司網上簽署了「中介服務協議」。

後來，由於兩次粵語測試都未通過，去港務工徹底無望，蔡姓男子於是聯繫曹姓男子要求按約定退費。曹姓男子卻轉給他王姓人員的電話，讓蔡姓男子與對方聯繫。可電話溝通後，對方告知他僅是負責對接粵語培訓的人員，並不處理公司退款事宜。

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蔡姓男子之後又通過電話和微信聯繫曹姓男子，但對方已微信不回，電話成了「空號」。蔡姓男子6月委託一位在西安的同鄉前往公司理論，但未能找到公司；後再聯繫王姓人員，王姓人員告知他公司已搬，但具體位置卻未告知。等數天後蔡姓男子再聯繫對方，對方已不接電話了。

誠萬聚公司在「中介服務協議」裏，將「乙方未在約定時間內完成僱傭方要求的語言學習或者職業技能考評等與入職工作相關的學習或培訓的」，定為「合同終止且甲方不退還所收取的全部費用」的一種情形。

《華商報》記者也發現，與蔡姓男子同樣遭遇「粵語培訓測試」未通過的務工者還有多人。來自吉林的51歲鄭姓女子告訴記者，她今年1月準備去香港做後廚幫工的工作，因為將類似意願發到了網上一處評論區後，不知怎麼就被一個自稱姓張的人聯繫上了。

雙方隨後添加微信、簽協議，在給誠萬聚公司交了20,200元中介服務費後，同樣卡在了「粵語培訓測試」上。

去港務工由於僅限對香港特區勞務合作業務，所以未經核定不得開展；而要取得對外勞務合作經營資格，則需經省級商務主管部門批准。記者查詢中國商務部官網，發現「內地輸香港勞務經營公司名單」中，全國僅有14家企業具備該資格，但不包含誠萬聚公司。

報道稱，當前在去港務工中添加粵語培訓環節，已成為一些不法機構的常用套路。他們在社交平台發布「高薪赴港」廣告，聲稱能包辦手續，在求職者繳納2萬元左右的高額費用後，會安排粵語培訓及考核，但無論求職者如何努力，最終都會被以「粵語考核不達標」為由中途終止。

當求職者要求退款時，機構便搬出合同，稱是求職者個人原因導致，只能退還30%左右的費用。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】