英街頭驚現袋鼠　司機幽默問候：非本地人？　揭秘英野生袋鼠歷史

英國康沃爾（Cornwall）發生1宗令人哭笑不得的野外奇觀。1名當地傳統餡餅店老闆在早晨開車上班途中，竟在馬路中央遇上一隻活生生的「澳洲小袋鼠」（Wallaby）在街上蹦蹦跳跳。面對這隻離奇出現在幾千公里之外的外來客，這位司機沒有驚慌，反而慢駛護送，更在旁邊搖下車窗向牠拋出一句極具英式幽默的問候：「哈囉，你應該不是本地人吧？」影片隨即在網上瘋傳。



1名當地傳統餡餅店老闆在早晨開車上班途中，竟在馬路中央遇上一隻活生生的「澳洲小袋鼠」（Wallaby）在街上蹦蹦跳跳。（網上影片截圖）

延伸閱讀：澳洲噸重網紅海豹恐遭安樂死 萬人聯署反對 網民怒轟：錯在人類

+ 7

上班奇遇：英國街頭驚現澳洲袋鼠

綜合報道，康沃爾小鎮利斯卡德（Liskeard）餡餅店「Original Cornish Pasties」東主韋勒（Scot Weller）清晨開車前往工業區準備工作，途中發現前方路中央有一隻動物正在移動。起初他以為是一隻流浪狗，當他駛近仔細一看才發現竟然是一隻袋鼠！

韋勒開車前往工業區準備開工，途中發現前方路中央有一隻動物正在移動。起初他以為是一隻流浪狗。（網上影片截圖）

韋勒開車前往工業區準備開工，途中發現前方路中央有一隻動物正在移動。起初他以為是一隻流浪狗。（網上影片截圖）

他駕駛車子駛近時，仔細一看才發現竟然是一隻來自澳洲的小袋鼠！（網上影片截圖）

當時韋勒後面已有汽車駛來，他擔心這隻袋鼠會被車撞到，於是決定開著警示燈慢駛尾隨護送。當袋鼠跳上行人路稍作停歇時，韋勒將車駛到牠旁邊，搖下車窗對牠說了一句：「哈囉，你應該不是本地人吧？」。

當時韋勒後面已有數輛汽車駛至，他擔心這隻袋鼠會被車撞到，於是決定開著警示燈慢駛尾隨護送。（網上影片截圖）

當袋鼠跳上行人路稍作停歇時，韋勒將車駛到牠旁邊，搖下車窗對牠說了一句：「哈囉，你應該不是本地人吧？」（網上影片截圖）

這隻小袋鼠隨後轉入一條小路，往當地的Co-op超市方向離去，消失在小鎮小巷中。根據《Daily Mirror》與《Falmouth Packet》報道，韋勒事後回想表示，看到牠獨自在外面有點心酸，因為最近天氣酷熱，牠可能沒什麼東西好吃，他當時只覺得「可憐的孩子，牠迷路了」。

延伸閱讀：超市生豬肉遭流浪狗狂咬！員工視若無睹不驅趕 店方遭停業整頓

+ 2

撥打求助熱線報案：接線員一頭霧水

韋勒隨後撥打101非緊急求助熱線報警，但接線員顯然對街上出現袋鼠一事一頭霧水。韋勒向接線員說：「有一隻小袋鼠在街上」，接線員困惑地確認：「你是指澳洲那種小型袋鼠？好的，收到……」。

韋勒隨後撥打101非緊急求助熱線報警，但接線員第一時間顯然一頭霧水。（AI生成圖片）

德文郡及康沃爾郡警方（Devon and Cornwall Police）證實，當天清晨約6時接獲報告指狄恩街（Dean Street）有袋鼠出沒，警員趕到現場巡邏搜尋，但這隻小袋鼠已不見蹤影。

動物園澄清並非逃跑 英國野生袋鼠種群的歷史真相

這並非康沃爾首次出現袋鼠蹤影。根據當地媒體《CornwallLive》報道，過去幾年當地曾多次有人目擊袋鼠在郊外跳躍。附近的波菲爾野生動物園（Porfell Wildlife Park）隨後澄清，園內所有袋鼠均安全在園內，並無逃脫，意味着袋鼠可能來自私人飼養戶或已在野外生存一段時間。

延伸閱讀：洛杉磯驚現美洲獅闖民居 CCTV直擊後院徘徊 惹屋主心驚

+ 2

由於英國部份鄉郊地區的氣候與地形適合小袋鼠生存，英國境內如峰區（Peak District）及蘇格蘭部份島嶼，早已存在小規模的野生袋鼠種群。目前英國現存較穩定的野生袋鼠種群主要分布於蘇格蘭洛蒙德湖的因奇柯納肯島（Inchconnachan）及曼島（Isle of Man）等地。

由於英國部份鄉郊地區的氣候與地形適合小袋鼠生存，英國境內如峰區（Peak District）及蘇格蘭部份島嶼，早已存在小規模的野生袋鼠種群。（Unsplash圖片）

目前英國現存較穩定的野生袋鼠種群主要分布於蘇格蘭洛蒙德湖的因奇柯納肯島（Inchconnachan）及曼島（Isle of Man）等地。（Unsplash圖片）

「跨國對話」影片瘋傳：網民大讚冷幽默

這段司機與袋鼠「跨國對話」的影片在網上發酵後，網民紛紛大讚韋勒的反應極具英國人專有的冷幽默感，亦有網民笑言：「這隻袋鼠可能昨天在Co-op買了Foster's 啤酒呢！（澳洲知名啤酒品牌）」。

延伸閱讀：與死神擦身而過！劇毒蛇藏頭盔 美欖球員訓練1小時竟毫髮無傷