橫店推短劇拍攝體驗活動　遊客花¥300圓主角夢　海外客也瘋來朝聖

換上戲服、走進片場、面對鏡頭「當主角」……正值暑期，在浙江東陽橫店影視城，不少遊客把「拍一部短劇」加入旅行行程。



近日，橫店上線遊客短劇拍攝體驗項目，遊客花兩三百元（人民幣，下同）即可當短劇主演。橫店影視城短劇體驗項目導演是曾在《仙劍奇俠傳3》（Chinese Paladin 3）中跑過龍套的「橫漂」張金泉，他表示，遊客的演技超過預料，稱該項目不是拍電影，而是大家一起玩電影。

內地知名拍攝基地浙江橫店影視城，為了尋找新的生存出路，近日推出「遊客自拍短劇」體驗，讓一般民眾也能走進片場當主角，只要花費約人民幣300元，就能親自拍出一部屬於自己的短劇。（《央視財經》）

遊客花¥300即可體驗「自拍短劇」 享受專業指導爽當主角：

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近日，橫店影視城官方小程式上線「橫店短劇拍攝體驗」項目。遊客僅需人均兩三百元、耗時一小時左右，就可以擁有專業攝製團隊服務，拍攝專屬短劇。

在片場，遊客從選劇本開始，經歷講戲、走位、拍攝等環節。「我們也要指導他的台詞、表情以及形體動作。」橫店影視城短劇體驗導演吳藝卓說，遊客體驗與專業劇組的拍攝流程非常相似。

短劇的流行，也讓遊客對這種體驗有了更多期待。「因為平常也會刷短劇，感覺演起來應該挺『爽』，所以我們就過來體驗一下。」遊客祝曉茹說。

為滿足不同遊客的需求，橫店影視城準備了豐富的劇本類型。從民國、清宮題材，到「霸總」、「重生」等短劇熱門題材，遊客可以根據興趣選擇。

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「我們現有的劇本已經有40多個，每天也在寫新的劇本。」張金泉介紹，隨著散客增多，該項目也在不斷增加「短、快、爽」的劇本，讓遊客能夠在較短時間內完成拍攝。

這種從「看」到「演」的轉變，也吸引著來自海外的遊客。「我們接待過來自馬來西亞、新加坡、韓國等地的遊客，不少人對清宮劇等題材感興趣。」張金泉說，一些海外遊客會因為看過《甄嬛傳》等中國影視作品，來到橫店相關拍攝地體驗角色。

外國遊客也瘋拍短劇，橫店「一日演員」體驗爆紅。（《央視財經》）

橫店長期集聚攝影、燈光、美術等各類影視從業人員。依託這些資源，短劇體驗項目可以快速組織拍攝，目前每天可同時拍攝10組至20組。

如今，橫店正在把成熟的影視製作能力延伸到遊客端，短劇拍攝體驗也在成為連接影視產業與文旅消費的一條新通道。據介紹，這一短劇體驗項目自8月份上線以來已有超400人前來體驗。

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