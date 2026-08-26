換駕照遇「魔王級」色盲檢測圖　24正常人僅6人答對　連AI都認錯

近日安徽合肥，一名車主在自助體檢機辦理駕駛證換證，遇到一張色盲檢測圖，明明自認沒有色盲，卻分辨十分吃力，他拍下螢幕畫面發到社交平台引發討論。



這張色覺檢測圖取自中國第六版標準色盲圖譜，在自助體檢機螢幕上展示，24位色覺正常的普通人進行測試，最終僅僅6人答對，更有意思的是，多模態AI進行識別同樣出現判斷錯誤。

安徽合肥一名司機換駕照，竟遇「魔王級」色盲檢測圖，分辨極吃力難倒眾人，連AI也答錯。（《紅星新聞》）

為什麼普通人、AI紛紛翻車（出錯）？專業人士進行了解讀和回應：根源在於這套色盲圖本身是為紙質印刷、自然光環境設計。

而經過自助體檢機螢幕發光顯示、手機翻拍、社交軟件圖片壓縮、再在手機螢幕二次顯示，多重轉換之下，色彩色差被嚴重削弱，圓點之間顏色邊界變得模糊，大大提升識別難度，並非測試者本身色覺有問題。

此外，人與AI看圖邏輯也完全不同，人眼可以整體歸納色塊，忽略雜亂背景干擾；AI模型是切割成小塊逐塊解析特徵，面對這種高干擾點陣圖，很容易被雜色誤導。

對此，設備運營方表示，圖庫來源為官方標準色盲圖譜，機器本身設置容錯機制，整套測試一共要看5張圖，累計答錯2次才判定色覺不合格，如果在自助機上識別受挫，還可以轉到人工窗口進行紙質圖譜複檢。

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